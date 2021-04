Ethereum (ETH)

La mise à niveau d’Ethereum London avec EIP-1559 devrait sortir le 14 juillet

Avec une date de sortie provisoire fixée, le marché a maintenant un compte à rebours pour qu’Ethereum commence son voyage en tant qu ‘«actif déflationniste», un récit qui a envoyé ses prix à un nouvel ATH et l’aide maintenant à se remettre de la vente.

Le hard fork de Londres, qui inclura le très attendu EIP 1559 qui brûlera les frais payés en Ether, peut arriver dès le 14 juillet, un calendrier approximatif décidé lors de la réunion des développeurs Ethereum Core d’aujourd’hui.

«TL; DR: les équipes clientes préfèrent une mise à niveau de Londres plus serrée, Londres en juillet serait mieux, et si nous gardons Londres petit + le travail de fusion se déroule comme prévu, nous devrions être en mesure de faire une autre fourchette de fonctionnalités cet automne sans tarder. la fusion », a noté Tim Beiko, entrepreneur de la Fondation Ethereum.

C’est l’anticipation et l’enthousiasme autour de l’EIP 1559 faisant de l’Ether “un actif déflationniste” qui ont propulsé les prix de l’ETH à un nouveau sommet historique de 2600 $ jeudi et un plus haut de 3 ans contre BTC. BTC 2,14% Bitcoin / USD BTC USD 50079,38 USD

1,071,702,14% Volume 54,44 b Variation 1 071,70 $ Ouverture 50 079,38 $ Circulation 18,69 m Capitalisation boursière 935,99 b 26 min Mise à niveau d’Ethereum London avec EIP-1559 prévue pour le 14 juillet 2 h Reflétant sur «High Momentum», les volumes d’échange de crypto sautent dans le Trillions 22 h Les tribunaux accordent à Craig Wright l’autorisation de servir l’opérateur de Bitcoin.org Cøbra avec une action en justice pour le droit d’auteur

C’est pourquoi, lors de la vente d’aujourd’hui, Ether n’est passé qu’à 2060 $ et se rétablit bien, déjà au-dessus de 2300 $.

Désormais, l’augmentation de la pression d’achat et du choc de l’offre est en passe de devenir une réalité pour la deuxième plus grande crypto-monnaie.

Au cours de l’appel, les développeurs ont décidé de maintenir la mise à niveau allégée avec la mi-juillet destinée au déploiement. En parallèle, ils travailleront sur la fusion d’Ethereum et ETH 2.0 et l’expédieront dès que possible.

Ils ont également opté pour une autre petite fourchette de fonctionnalités, Shanghai, qui inclura tout ce qui a été manqué à Londres.

La réunion hors programme était axée sur la planification de la mise à niveau de Londres, qui contiendra EIP 1559, EIP 3198 (opcode BAS.E) et EIP 3238 (pushback de l’ère glaciaire).

Alors que le recul de l’ère glaciaire était prévu pour le deuxième trimestre 2022, car la fusion ou Shanghai sera expédiée cette année, les développeurs ont décidé de faire exploser la bombe plus tôt, en décembre, comme fonction de forçage.

Cette mise à niveau entraînera probablement un EIP à créer qui résoudra le problème des remboursements, qui sera discuté lors du prochain appel des développeurs, qui aura lieu dans une semaine le 30 avril à 14h00 UTC.

Ceci à créer EIP propose de supprimer les remboursements de SSTORE et SELFDESTRUCT. Parce que les remboursements peuvent augmenter la consommation de gaz en bloc, et EIP 1559 le fait aussi, les limiter à Londres a déjà été soulevé comme un problème de sécurité.

La désactivation complète des remboursements est un changement de rupture très important et a déjà été rejetée; en tant que tel, le co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin et le codeur MH Swende travaillent sur une nouvelle proposition visant à réduire les remboursements de gaz de SSTORE de 15k à 4,8k de gaz, dont l’EIP sera officiellement créé la semaine prochaine.

Ethereum / USD ETHUSD

2 250,0287 – 3,60 $ – 0,16%

Volume 34,35 bChangement – 3,60 $ Ouvert 2250,0287 $ Circulation 115,6 m Cap du marché 260,11 b

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.