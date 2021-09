La mise à niveau du DLC ‘Disney Classic Games Collection’ sera disponible pour 9,99 $

La semaine dernière, Disney et Nighthawk Interactive ont confirmé le ‘Collection de jeux classiques Disney‘ pour Nintendo Switch. Il s’agit essentiellement d’une mise à jour de la version Switch 2019 Jeux classiques de Disney : Aladdin et le roi lion reconditionné avec The Jungle Book et la version 1993 Super Nintendo d’Aladdin de Capcom.

Si vous possédiez déjà ‘Disney Classic Games’ et que vous craigniez de devoir débourser à nouveau pour le tout, la bonne nouvelle est qu’une mise à niveau DLC sera disponible. Pour seulement 9,99 $ USD (ou votre équivalent régional), vous pourrez mettre la main sur tout le nouveau contenu disponible dans la nouvelle version « Collection ».

oui, pour 9,99 $ – Nighthawk Interactive (@NH_Interactive) 23 septembre 2021

Voici la liste complète des jeux inclus dans cette collection (via Vooks.net):

– Disney’s Aladdin : SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

– Disney’s Aladdin – Final Cut : Sega Mega Drive

– Disney’s Aladdin – Version démo : Sega Mega Drive

– Disney’s Aladdin – Version japonaise : Sega Mega Drive

– Disney Le Roi Lion : SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

– Disney Le Roi Lion – Version japonaise : Sega Mega Drive

– Disney Le Livre de la Jungle : SNES, Game Boy, Sega Mega Drive

La collection de jeux classiques Disney sortira le 9 novembre au prix de 29,99 $. Allez-vous profiter de la mise à niveau du DLC ou acheter toute la collection ? Laissez un commentaire ci-dessous.