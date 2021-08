La mise à niveau du groupe motopropulseur de Ferrari arrivera dans “deux ou trois” courses · .

La mise à niveau du groupe motopropulseur de Ferrari ne sera pas prête pour deux ou trois autres courses, a admis le directeur de l’équipe Mattia Binotto.

Binotto a révélé plus tôt ce mois-ci que Ferrari apporterait une mise à jour de son groupe motopropulseur dans la seconde moitié de la saison. Mais il a confirmé aujourd’hui que cela pourrait n’apparaître qu’après deux des circuits les plus exigeants pour les groupes motopropulseurs – Spa, théâtre de la course de ce week-end, et leur épreuve à domicile à Monza dans deux semaines.

“Lorsque [it arrives] n’est pas encore décidé », a déclaré Binotto à Sky. « Nous l’exécutons au banc d’essai, complétant l’homologation. Nous savons que cela arrivera avant la fin de la saison.

Binotto a déclaré que le calendrier de la mise à jour avant la fin de la saison était une préoccupation majeure. « Pour nous, c’était également important dans la perspective de 2022, car tout ce qui apportera des améliorations sera utile en termes d’expérience pour l’année prochaine.

« Ce sera donc d’ici la fin de la saison. Cela ne vient pas si tôt. Ce n’est pas pour les deux ou trois prochaines courses, mais certainement une amélioration significative du côté hybride, nous [will be] définir une nouvelle technologie pour nous pour l’avenir.

L’équipe s’attend à une « étape importante » de la mise à niveau. Mais alors que la vitesse en ligne droite de Ferrari est une faiblesse depuis le début de l’année dernière, Binotto dit que l’équipe doit faire des gains dans des domaines autres que son groupe motopropulseur.

« Nous avons toujours souligné que, pour nous, il est important d’essayer de nous améliorer dans tous les domaines. Non seulement en termes de voiture, mais aussi en termes de gestion de piste, de stratégie d’ingénierie de course, d’arrêts aux stands.

« Ce n’est qu’en s’améliorant dans tous les domaines que nous pourrons être meilleurs à l’avenir. Et je pense que les résultats – en termes de résultats sur piste, en termes de championnat des constructeurs – seraient le résultat de l’effort et d’essayer vraiment de s’améliorer.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Belgique 2021Parcourez tous les articles du Grand Prix de Belgique 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :