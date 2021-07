La mise à niveau du processeur de l’Oppo Watch 2 peut-elle prendre en charge Apple et Samsung ?

Les montres connectées Wear OS ont toujours été un peu décevantes par rapport à leurs homologues Apple Watch et Galaxy Watch. Des processeurs plus faibles et des écrans moins impressionnants font partie des raisons pour lesquelles les meilleures montres Wear OS ne font pas mieux que la 7e sur notre liste des meilleures montres intelligentes.

Cependant, le matériel à l’intérieur de la nouvelle Oppo Watch 2, comme son processeur Snapdragon Wear 4100, pourrait enfin aider le système d’exploitation de Google à rattraper un peu (si et quand l’appareil est lancé en dehors de la Chine).

Cette annonce matérielle est de bon augure pour l’entrée de l’Oppo Watch 2 dans notre liste des meilleures montres connectées Wear OS. Le Snapdragon Wear 4100 est le même matériel utilisé par notre montre numéro deux, le TicWatch Pro 3. Cela suggère que la nouvelle Oppo Watch (au moins sur papier) a le matériel dont elle a besoin pour très bien faire, nous devrons simplement attendre et voir comment cela se passe dans nos tests.

Un processeur amélioré n’est pas la seule fonctionnalité que nous pouvons attendre avec impatience dans l’Oppo Watch 2. 10 minutes de charge rapide vous rapporteront une autonomie d’une journée complète et peuvent durer 16 jours avec une charge complète grâce au mode Économie d’énergie ; vous disposez également des fonctionnalités habituelles de santé et de remise en forme, telles qu’un moniteur de fréquence cardiaque et un moniteur SpO2.

Pour l’instant cependant, l’Oppo Watch 2 n’est pas disponible aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais elle sera lancée en Chine le 6 août. Étant donné que le modèle précédent est sorti dans le monde, nous pensons que nous le verrons bientôt, mais est-ce que ça va être la peine d’attendre?

Analyse : Faut-il attendre l’Oppo Watch 2 ?

Il faudra peut-être un certain temps avant de pouvoir mettre la main sur l’Oppo Watch 2, mais devrions-nous attendre pour obtenir une autre smartwatch ? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude tant que nous n’avons pas testé la smartwatch par nous-mêmes, mais nous pouvons comparer ses spécifications à ce qui existe déjà.

Pour les montres Wear OS, nous avons déjà mentionné que nous sommes convaincus que l’Oppo Watch 2 peut bien faire. Il aura un processeur puissant que de nombreux appareils Wear OS ne correspondent pas encore, et un écran qui est plus grand et a plus de pixels que les options actuellement en haut de notre liste. La durée de vie de sa batterie promise est également très élevée, le tout pour un prix estimé d’environ 200 $ à 300 $ (150 £ à 225 £ / 275 $ AU à 400 $ AU), ce qui est comparable à celui de la concurrence.

Si vous comparez cela aux meilleures montres intelligentes Apple et Samsung, le principal attrait sera le prix et la batterie de l’Oppo Watch 2. Il durera plus longtemps et coûtera beaucoup moins cher que les montres connectées proposées par ces marques, bien que nous soupçonnions que ses autres fonctionnalités ne seront pas aussi puissantes. Si vous êtes d’accord avec moins de stockage de périphérique et un processeur plus lent, cela pourrait être l’appareil pour vous.

L’Oppo Watch 2 adopte une position beaucoup plus médiane sur la base de ce que nous avons vu dans l’annonce. Ce ne sera pas la meilleure montre connectée, mais cela ne vous coûtera pas trop cher non plus. S’il est lancé au Royaume-Uni et aux États-Unis, il pourrait s’agir d’une excellente montre connectée économique qui vous offrira d’excellentes fonctionnalités, tout en ne manquant que quelques avantages premium.

Les meilleures offres Oppo Watch du jour