La mise à niveau Galaxy la plus excitante de Samsung pourrait remplacer Android par un nouveau système d’exploitation

Samsung dévoilera bientôt la série Galaxy S22, qui offrira deux expériences S22 différentes, dont un modèle de type Note. Mais comme chaque année, le nouveau Galaxy S offrira aux acheteurs l’une des meilleures expériences Android du marché. La société fournit régulièrement des spécifications haut de gamme associées à la dernière version Android de Google et aux personnalisations de l’interface utilisateur de Samsung en plus de cela. La mise à niveau Galaxy la plus excitante que Samsung pourrait offrir aux fans fidèles est quelque chose qui semble impossible pour le moment : remplacer Android par un nouveau système d’exploitation. Mais c’est la partie excitante. Ce « quelque chose d’autre » ne sera pas un système d’exploitation maison. Au lieu de cela, Samsung adopterait la mise à niveau Fuchsia sur laquelle Google travaille depuis quelques années maintenant.

Pourquoi Google « tue » Android ?

Nous discutons des rumeurs Fuchsia depuis plusieurs années maintenant, Google ayant finalement confirmé l’existence de son système d’exploitation universel en 2019. Le principe de Fuchsia est assez simple, et c’est ce qui le rend si excitant. Fuchsia sera le système d’exploitation sous-jacent que Google utilisera sur une variété d’appareils, avec ou sans écrans. Cela inclut les téléphones Android tels que les combinés Galaxy de Samsung.

Fuchsia peut fonctionner sur des appareils portables, des gadgets pour la maison intelligente, des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Après des années de tests, Google a mis à niveau les écrans intelligents Nest Hub de première génération vers le fuchsia. Et la mise à niveau s’est si bien déroulée pendant les tests que Google a décidé de déplacer discrètement tous ses appareils Nest Hub vers le fuchsia.

Ce changement se produit sans que les utilisateurs de Nest Hub ne remarquent de différences. Cela signifie que l’expérience utilisateur ne change pas. Fuchsia a la même interface utilisateur, mais elle est construite sur autre chose.

L’application du même principe aux appareils Android signifie que les utilisateurs finaux ne remarqueront jamais la différence entre Android et Fuchsia. L’interface utilisateur peut sembler similaire, et Android et Fuchsia exécuteront les mêmes applications Android. À bien y penser, Google pourrait même ne pas vouloir changer le nom d’Android en Fuchsia.

Pourquoi Samsung utiliserait Fuchsia sur les téléphones Galaxy ?

Un leaker a déclaré à la mi-mai que Samsung pourrait adopter le fuchsia, mais n’a pas proposé de calendrier.

Avance rapide jusqu’à la mi-décembre, et un autre leaker a fait la même affirmation, avec une mise en garde évidente : il faudra quelques années à Samsung pour adopter Fuchsia sur les téléphones Galaxy. Ice a offert un simple « oui » comme confirmation de cette affirmation.

Ce qui rend Fuchsia si convaincant, du moins en théorie, c’est qu’il permettrait enfin à Google de publier des mises à jour logicielles transparentes comme Apple le fait sur l’iPhone et l’iPad.

À son tour, si Google peut déployer des mises à jour logicielles aussi facilement qu’Apple, alors tous les partenaires de Google pourraient en profiter. Des fournisseurs comme Samsung en bénéficieraient également. Les mises à jour Android arriveraient plus rapidement que jamais, même pour les appareils Galaxy de Samsung. Et Samsung s’est engagé à fournir trois ans de mises à jour Android à de nombreux appareils Android, pas seulement aux produits phares Galaxy S, Note et Fold.

Avec Fuchsia, les mises à jour logicielles seraient encore plus rapides. Autrement dit, si Fuchsia fonctionne comme le disent les rumeurs, ce sera le cas. Et c’est le genre de mise à niveau que Samsung voudra offrir aux clients Galaxy.

Sans oublier que Samsung mise gros sur les appareils pliables. Et Fuchsia devrait offrir un support pour n’importe quel appareil, quel que soit le facteur de forme.

Ajoutez à cela les rumeurs d’amélioration de la sécurité et de la confidentialité, ainsi que la prise en charge de toutes les applications Android existantes, et la mise à niveau Fuchsia est une évidence. Mais, encore une fois, nous travaillons avec des informations incomplètes. C’est vraiment à Google de développer une excellente plate-forme Fuchsia que des entreprises comme Samsung voudront adopter.