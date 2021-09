La mise à niveau gratuite d’Horizon Forbidden West signifie que vous ne devriez pas acheter la version PS5 standard

in

La semaine dernière, Sony a officiellement ouvert les précommandes pour Horizon Forbidden West avant la sortie du jeu sur PS4 et PS5 en février de l’année prochaine. Curieusement, ce devait être la première exclusivité de Sony sans chemin de mise à niveau PS4 vers PS5, vous obligeant à acheter l’édition Digital Deluxe à 80 $ si vous aviez besoin des deux. Sony a depuis annulé cette décision, ce qui a par inadvertance fait de la version PS5 du jeu un achat moins judicieux, surtout si vous achetez en numérique.

À l’heure actuelle, la version PS4 d’Horizon Forbidden West coûte 60 $, tandis que la version PS5 est répertoriée 70 $. Ce n’est pas trop surprenant – toutes les exclusivités de Sony en dehors des titres de lancement qui sont également cross-gen ont suivi ce modèle, y compris Ghost of Tsushima: Director’s Cut plus récemment. Contrairement à ceux-ci, cependant, la mise à niveau PS4 vers PS5 pour la version PS4 sera gratuite suite à l’annonce de Sony ce week-end, faisant de la prime de 10 $ pour la version PS5 de base une option coûteuse pour ce qu’elle vous procure.

En fait, payer 70 $ pour la version PS5 pourrait également être une pire proposition de valeur. Avec la version PS4 du jeu et sa mise à niveau gratuite inhérente, vous obtenez Horizon Forbidden West pour deux consoles. La version de base de la PS5 est uniquement destinée à la nouvelle console de Sony, vous perdez donc cette plate-forme supplémentaire tout en payant 10 $ de plus, ce qui n’a pas de sens. Si vous achetez la version physique, vous obtenez le boîtier et le disque PS5, ce qui pourrait être important pour vous si vous êtes fier de votre collection physique.

Il est clair que c’est quelque chose que Sony pourrait aborder dans les semaines à venir, car c’est un peu déroutant maintenant pour ceux qui ne savent pas pourquoi une version est plus chère que l’autre (d’autant plus que la version PS4 sur PSN ne fait pas la mise à niveau gratuite option qui s’efface). Il se pourrait que Sony élabore une méthode pour compenser les précommandes survenues avant son inversion avant d’aligner les prix des deux versions.

Quoi qu’il en soit, prenez cela comme un message d’intérêt public pour ne précommander la version PS4 que si vous prévoyez de le faire avant le lancement, car il n’y a aucune raison de payer plus que cela pour l’édition standard.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.