La mise à niveau «Hydra» de Cardano vise à dynamiser l’évolutivité de la blockchain, à alimenter les cas d’utilisation d’entreprise et DeFi

Input Output Hong Kong (IOHK) dit qu’il développe une mise à niveau de couche 2 pour la blockchain de Cardano après la mise à jour du réseau principal de la crypto la semaine dernière.

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a déclaré à ses 690 000 abonnés qu’une nouvelle entreprise appelée “Hydra” est en cours de développement sur la nouvelle fourche dure Alonzo pour améliorer les aspects d’évolutivité et de stockage.

David Orr de IOHK explique que même s’ils prévoient d’améliorer les frais Cardano afin d’équilibrer les coûts d’utilisation, les récompenses des opérateurs de pool de mises et la sécurité du réseau, ils ne seront probablement pas assez bas pour les « cas d’utilisation du monde réel », ce que Hydra a l’intention de faire. adresse.

« Hydra est une solution d’évolutivité de couche 2 qui cherche à répondre à ces préoccupations en fournissant des moyens plus efficaces de traitement des transactions hors chaîne pour un ensemble d’utilisateurs tout en utilisant la chaîne principale comme couche de règlement sécurisé…

Hydra maximise le débit, minimise la latence, entraîne des coûts faibles ou nuls et réduit considérablement les besoins de stockage. »

Orr dit qu’Hydra peut abaisser la barrière à l’entrée pour les clients souhaitant créer des éléments sur le réseau Cardano comme des portefeuilles ou des applications.

IOHK dit qu’Hydra pourrait effectuer des transactions sur la blockchain de Cardano en moins d’une seconde.

“Des termes comme” un million de TPS (transactions par seconde) ” ont déjà été utilisés. C’est un chiffre audacieux, et bien que cela reste une cible ambitieuse, l’objectif ultime de tout système est la flexibilité d’augmenter la capacité avec la demande… En principe, en ajoutant un nombre croissant de têtes Hydra au système, un débit arbitrairement élevé peut être atteint par le système dans son ensemble.

ADA se négocie à 2,38 $ au moment de la rédaction, selon CoinGecko.

Image en vedette : Shutterstock/diversepixel