La mise à niveau imminente de Bitcoin est une pour les âges, selon Crypto Exchange Kraken

L’échange de crypto Kraken dit qu’une mise à niveau pour Bitcoin (BTC) à venir en novembre est “une pour les âges”.

Dans le dernier rapport de Kraken Intelligence, la bourse explique que Taproot – qui comprend trois propositions d’amélioration de Bitcoin (BIP) – réorganisera plusieurs aspects de la plus grande crypto au monde par capitalisation boursière.

« Taproot améliore considérablement la confidentialité des utilisateurs, l’évolutivité du réseau et la fongibilité de tous les Bitcoins. Les utilisateurs bénéficieront de frais de transaction moins chers et de la possibilité d’effectuer des transactions multisig (multi-signatures) et de créer des contrats intelligents complexes avec la même efficacité, les mêmes frais et la même confidentialité que les transactions à signature unique.

Taproot est sans doute la mise à niveau Bitcoin la plus importante à ce jour, ouvrant la voie à une innovation et une adoption massives. »

Kraken explique également en détail comment Taproot pourrait améliorer la confidentialité des utilisateurs de Bitcoin.

« Les avantages améliorés de la confidentialité des utilisateurs et de l’efficacité des transactions de Taproot sont les deux faces d’une même pièce. La mise à niveau signifie que les détails sur les conditions de dépenses non exécutées d’un utilisateur ne sont pas révélés, ce qui améliore la confidentialité lors des transactions sur le réseau et une charge de données plus légère sur la blockchain.

L’échange de crypto dit que peu de gens comprennent l’impact potentiel de la mise à niveau de Taproot et qu’il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère pour Bitcoin une fois qu’il sera mis en ligne plus tard cette année.

« La prochaine mise à niveau de Taproot est importante non seulement dans ses changements techniques, mais dans son processus de mise en œuvre. Certains pensent que Taproot établira les bases opérationnelles de la mise en œuvre des mises à niveau du protocole Bitcoin dans les années à venir. »

