La mise à niveau passionnante de l’affichage de l’iPad Pro pourrait arriver sur le MacBook Pro 2021 – .

Apple a dévoilé les nouveaux modèles d’iPad Pro lors de son événement Spring Loaded. Les nouveaux iPad Pro sont disponibles dans les mêmes options de 11 pouces et 12,9 pouces, mais présentent quelques améliorations notables par rapport à leurs prédécesseurs. Les deux appareils fonctionnent sur le même processeur M1 qui alimente plusieurs Mac, disposent jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage. En outre, les iPad Pro sont livrés avec une prise en charge 5G en option. Mais la meilleure mise à niveau concerne l’écran du modèle 12,9 pouces.

Le plus grand iPad Pro dispose d’un écran mini-LED. C’est le nouvel écran Liquid Retina XDR qui offre les mêmes performances que le moniteur Pro Display XDR d’Apple au prix de 5000 $. Un nouveau rapport indique que la même technologie d’affichage pourrait être disponible pour les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces qu’Apple lancera plus tard cette année.

Des rapports de l’année dernière indiquaient qu’Apple prévoyait d’intégrer la technologie d’écran mini-LED aux gammes d’iPad et de MacBook, à commencer par l’iPad Pro et certaines versions de MacBook Pro.

Fonctionnalités d’affichage de l’iPad Pro Liquid Retina XDR. Source de l’image: Apple Inc.

Des sources proches de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ont déclaré à Digitimes (via MacRumors) que TSMT avait relevé des défis techniques pour la production d’écrans mini-LED pour les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

Digitimes a rapporté que «TSMT est le fournisseur exclusif de services SMT pour le rétroéclairage mini-LED de l’iPad Pro‌ 12,9 pouces récemment lancé et devrait faire de même pour les deux prochains modèles de MacBook rétroéclairés par miniLED, selon les sources.

Le fournisseur Apple a géré divers rendements de production pour les composants clés mini-LED, y compris la carte de circuit imprimé et les matériaux adhésifs dans les écrans mini-LED destinés aux nouveaux ordinateurs portables MacBook. TSMT a adapté ses techniques, augmentant les taux de rendement de production à plus de 95%.

L’écran Liquid Retina XDR de l’iPad Pro offre un rapport de contraste de 1 000 000: 1, 1 000 nits de luminosité plein écran, 1 600 nits de luminosité maximale, une large gamme de couleurs P3 et une prise en charge de 120 Hz ProMotion. L’écran comporte une couche composée de 10 000 groupes de mini-LED dans 2 500 zones de gradation locales, comme illustré ci-dessous. Cela permet à Apple d’ajuster la luminosité avec précision et d’atteindre ce rapport de contraste de 1 000 000: 1.

iPad Pro Liquid Retina XDR: Explication des zones de gradation locales. Source de l’image: Apple Inc.

La même technologie devrait être disponible dans les MacBook Pro de cette année si le rapport est exact.

Les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces seront probablement dévoilés beaucoup plus tard cette année. Ils succéderont aux modèles actuels de MacBook Pro 13 pouces et 16 pouces fonctionnant respectivement sur des puces M1 et Intel. Les deux ordinateurs portables MacBook Pro 2021 seront équipés d’un processeur Apple de la série M, probablement le successeur du M1.

La mise à niveau de l’écran mini-LED n’est pas le seul changement prévu pour les modèles de MacBook Pro 2021. D’autres rapports ont affirmé plus tôt cette année qu’Apple prévoyait une refonte majeure de ses ordinateurs portables. Les nouveaux MacBooks ramèneront la prise en charge des chargeurs MagSafe et incluront des ports supplémentaires par rapport aux versions précédentes. La Touch Bar pourrait également disparaître, selon les mêmes rapports.

