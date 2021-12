La mise à niveau PS Plus Final Fantasy 7 Remake PS5 tombe cette semaine

En mars de cette année, la version PS4 de Final Fantasy 7 Remake était gratuite pour toute personne disposant d’un abonnement Playstation Plus. Bientôt, cependant, quiconque a profité de cet accord peut passer à la version PS5 sans frais supplémentaires.

Le 22 décembre, la version PS5 de Final Fantasy 7 Remake sera une option de mise à niveau gratuite pour les abonnés qui ont déjà téléchargé le jeu sur PS Plus.

Square Enix a également déclaré que l’entracte de l’épisode DLC exclusif à la PS5 sera réduit de 25 %. Donc, quiconque souhaite voir à quoi ressemble l’introduction de Yuffie Kisaragi dans le scénario devrait profiter de cet accord.

Beaucoup de gens étaient mécontents que la version PS4 de Final Fantasy 7 Remake soit la seule option pendant les cadeaux PS Plus de mars. Il est donc bon de voir Square Enix et Sony mettre le bien meilleur port sur le service. Découvrez les autres jeux gratuits PS Plus de décembre ici.

Le remake de Final Fantasy 7 est également arrivé sur PC récemment pour tous ceux qui l’ont raté sur consoles. Cependant, c’est une exclusivité Epic Games Store pour le moment.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.