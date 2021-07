La mise à niveau tant attendue d’Ethereum à Londres n’est que dans quelques jours

Le Premier ministre a écrit : « Cher Gareth et l’équipe d’Angleterre, “Je voulais vous féliciter, ainsi que tous les joueurs, pour vos performances et vos réalisations incroyables dans ce tournoi Euro 2020. “Vous êtes déjà entré dans l’histoire. Vous avez emmené l’Angleterre en finale d’une grande compétition internationale. “Pour la plupart des gens dans […] More