La mise à niveau Taproot de Bitcoin obtient l’approbation des mineurs de crypto; pour améliorer la confidentialité des transactions, l’efficacité

Taproot a l’intention de changer la façon dont les scripts fonctionnent dans Bitcoin pour améliorer la confidentialité, l’évolutivité et la sécurité de la blockchain. (Image représentative)

La dernière mise à niveau de Bitcoin – quatre ans après la mise à niveau de la « dernière guerre civile » – connue sous le nom de Taproot a maintenant été approuvée par les mineurs de crypto du monde entier et devrait entrer en vigueur en novembre de cette année, a rapporté CNBC. La nouvelle mise à niveau se traduira par une efficacité et une confidentialité accrues dans les transactions et libérera également le potentiel d’une caractéristique clé de sa technologie blockchain – les contrats intelligents – qui supprime les intermédiaires des transactions, y compris les plus complexes.

Taproot a l’intention de changer la façon dont les scripts fonctionnent dans Bitcoin pour améliorer la confidentialité, l’évolutivité et la sécurité de la blockchain et est conçu pour y parvenir en fournissant à Bitcoin un schéma de signature appelé signatures Schnorr, selon CoinMarketCap. Les signatures Schnorr ont été développées par le mathématicien et cryptographe allemand Claus-Peter Schnorr. Les signatures offrent un avantage : elles peuvent prendre plusieurs clés dans une transaction Bitcoin complexe et produire une seule signature.

Actuellement, sans Taproot, n’importe qui peut détecter les transactions sur Bitcoin à l’aide de fonctionnalités complexes, notamment le timelock ou la multi-signature. Après la mise à niveau de Taproot de la blockchain Bitcoin avec l’implémentation Taproof, il sera possible de rendre les transactions privées car elles apparaîtront comme une seule transaction, améliorant ainsi la confidentialité de Bitcoin.

La période jusqu’en novembre impliquera de nombreux tests qui réduiront les chances que quelque chose se passe mal lors d’une mise à niveau. “Les mises à niveau permettent la possibilité – extrêmement éloignée – qu’un bogue pénètre dans le système, ce qui détruirait la confiance dans l’ensemble du système de crypto-monnaie, l’effaçant efficacement – une” blessure auto-infligée “si vous voulez”, a cité CNBC, Jason Deane, un analyste. à l’économie quantique. C’est la raison pour laquelle les processus de mise à niveau sont si soigneusement testés, retestés et contrôlés, encore et encore, sur de très longues périodes, avant d’être déployés, a déclaré Deane.

Le développement intervient au milieu de l’adoption croissante de Bitcoin en tant que monnaie numérique. La crypto a récemment été adoptée comme monnaie légale par la nation d’Amérique centrale El Salvador qui avait adopté sa loi Bitcoin pour légaliser Bitcoin comme monnaie aux côtés du dollar américain.

