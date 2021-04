La mise en œuvre de l’épée à double tranchant de KYC est un must pour les échanges cryptographiques

Au cours du marché haussier de 2017, la plupart des services de cryptographie ne disposaient pas des mesures appropriées de connaissance de votre client et de lutte contre le blanchiment d’argent. Même en 2020, 56% des 800 échanges de crypto-monnaie et des bureaux de négociation de gré à gré analysés suivaient de faibles pratiques KYC, selon un rapport de CipherTrace. Cependant, le rallye actuel des actifs numériques a bouleversé le marché de la cryptographie.

En conséquence, KYC et AML sont devenus des priorités absolues pour les fournisseurs de crypto-monnaie, de nombreux acteurs du secteur se précipitant pour mettre en œuvre des mesures appropriées pour mieux connaître leurs clients. Et ce ne sont pas seulement les fournisseurs qui demandent de plus en plus KYC, mais aussi leurs clients.

Cette tendance a commencé en janvier 2021, lorsque les utilisateurs ont commencé à s’impliquer davantage et à se montrer plus disposés à réussir ces procédures. Avant le marché haussier actuel, seuls 20% de nos clients qui ont commencé le processus d’inscription ont été entièrement vérifiés. Maintenant, ce taux est passé à 33%, ce qui marque une augmentation de 65% de la volonté de passer KYC.

Il est devenu clair maintenant que l’attitude des entreprises de cryptographie et des utilisateurs envers KYC dans la cryptographie a radicalement changé ces derniers mois.

Les échanges de crypto-épée à double tranchant ne fonctionnent que maintenant

Bien que le respect des mesures KYC soit la norme dans la finance traditionnelle, c’est un sujet plutôt controversé dans la communauté crypto. D’une part, de nombreux utilisateurs refusent de divulguer leurs données, arguant que cela va à l’encontre des principes fondamentaux de la cryptographie, et ils ne veulent pas que les entreprises et les régulateurs leur disent quoi faire. D’autre part, KYC aide les services de cryptographie à protéger leurs utilisateurs.

Par exemple, lorsqu’une personne ne peut pas se connecter à son compte pour quelque raison que ce soit, le fournisseur peut facilement restaurer l’accès de l’utilisateur au cas où il serait correctement vérifié. Cela serait impossible sur les échanges qui ne collectent aucune donnée client.

Cela dit, il a fallu un certain temps aux échanges de crypto-monnaie pour adopter des mesures KYC. Étant donné que l’appétit pour le risque des entreprises varie et que chaque fournisseur maintient un niveau de confiance et de sécurité différent sur sa plate-forme, ces mesures sont plus importantes pour certains que pour d’autres.

Qu’un fournisseur de services décide de mettre en œuvre des mesures KYC en raison de la conformité réglementaire ou des préférences commerciales, il n’est pas rare que les utilisateurs rencontrent des problèmes lorsqu’ils tentent de se conformer à de telles procédures. Par exemple, il peut devenir douloureux pour un utilisateur d’attendre plus d’une semaine (voire quelques jours) que l’équipe de support client d’un échange cryptographique vérifie les documents soumis.

Cependant, avec une gestion, une gouvernance et une mise en œuvre appropriées, de tels problèmes peuvent être évités tout en favorisant la confiance entre l’entreprise et ses clients. Cela transmet le message que l’entreprise prend ses clients et leur sécurité au sérieux, consacrant son temps et ses ressources à les protéger, eux et leurs fonds.

Le besoin de KYC

Plusieurs facteurs expliquent l’intérêt accru pour la mise en œuvre de mesures KYC appropriées parmi les entreprises de cryptographie. L’une des premières raisons est liée au marché haussier actuel des actifs numériques.

La croissance rapide des prix des crypto-monnaies signifie généralement un afflux exponentiel de nouveaux utilisateurs dans les échanges. Certains acteurs du marché n’ont pas pu faire face à cet afflux soudain et ont décidé de rendre leurs procédures KYC plus strictes pour limiter le nombre de clients sur leurs plates-formes, permettant uniquement à ceux qui souhaitent créer un compte qui souhaitent confirmer leur identité.

Outre les investisseurs, les commerçants et les fournisseurs de services, les marchés haussiers présentent également une bonne opportunité pour les pirates et les fraudeurs qui ciblent de plus en plus l’industrie de la cryptographie. Pour cette raison, les bourses se tournent vers KYC et AML pour assurer la sécurité de leurs clients tout en limitant les transactions frauduleuses sur leurs plateformes.

Dans le même temps, les régulateurs se sont concentrés sur les actifs numériques, recherchant et rédigeant des lois pour gérer une industrie forte et à forte croissance. Au fur et à mesure que la réglementation prend place dans le secteur, KYC devient l’un des principaux piliers de la conformité dans le secteur des services financiers. Pour cette raison, il sera le point focal lorsque les régulateurs mettront en œuvre un cadre autour de la crypto.

Les utilisateurs de crypto ne devraient pas s’inquiéter des mesures KYC

En plus des entreprises, les utilisateurs finaux commencent également à comprendre que des mesures KYC appropriées réduisent leurs risques, augmentent le niveau de confiance envers la plate-forme et les protègent efficacement tout en utilisant le service. Compte tenu de la croissance continue de l’intérêt pour les crypto-monnaies, les échanges deviennent de plus en plus responsables et la mise en œuvre de KYC parallèlement à d’autres contrôles requis, tels que la surveillance de la fraude, les aide à atteindre cet objectif.

Plus important encore, l’adoption croissante de mesures KYC n’est pas quelque chose que les acteurs de l’industrie devraient craindre. C’est le signe d’un marché mûr et de l’adoption progressive des actifs numériques parmi les sociétés de financement traditionnelles.

En fin de compte, les entreprises les plus précoces qui consacrent leurs ressources pour réussir à fusionner le succès des clients avec des mesures de sécurité efficaces réussiront et deviendront les principaux acteurs de l’industrie.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont la seule de l’auteur et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Konstantin Anissimov est le directeur exécutif de l’échange international de crypto-monnaie CEX.IO. Il est titulaire d’un MBA de l’Université de Cambridge. En tant que membre du conseil d’administration de CEX.IO, Konstantin est responsable de la gouvernance d’entreprise. Il possède également une vaste expérience de travail avec divers marchés à travers le monde, notamment le Royaume-Uni, les pays de l’Union européenne, la Chine, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique du Sud. Il a une solide expérience technique dans le développement Web et la blockchain Ethereum.