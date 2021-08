La misère de Chelsea touche à sa fin alors que le transfert met fin aux espoirs du milieu de terrain

Un milieu de terrain a fait un pas de géant pour mettre fin à son misérable passage à Chelsea, mais a vu ses espoirs d’un avenir avec les Blues anéantis.

Danny Drinkwater a enduré quelques années horribles sur le terrain après avoir quitté Leicester City. La chute de la grâce d’être un champion de Premier League a été assez drastique. Comme beaucoup de joueurs que Chelsea a dans leurs livres, Drinkwater a reçu plusieurs prêts.

Aucun d’entre eux n’a tout à fait vu son déménagement échouer de manière aussi significative, cependant. Un séjour de cinq mois à Burnley n’a apporté que 149 minutes de football.

Un déménagement temporaire à Aston Villa pour la même durée n’a donné que quatre apparitions également.

Et même du côté de la Super Lig, Kasimpasa, le joueur de 31 ans a eu du mal à conserver une place dans le onze de départ.

Les blessures l’ont gêné, mais pour l’instant, il est en pleine forme. Et il a maintenant la chance de se racheter.

L’équipe de championnat Reading l’a signé sur un contrat de prêt d’une saison de Stamford Bridge.

Cela signifiera plus que probablement qu’il a porté le maillot de Chelsea pour la dernière fois. Son contrat avec le club expire l’été prochain. Cela met à mal ses espoirs de relancer sa carrière au club sous la direction de Thomas Tuchel.

“Mon séjour à Chelsea n’a été que frustrant”, a déclaré Drinkwater sur le programme Elmatch plus tôt cette année.

« C’est une position étrange dans laquelle je suis. Je veux continuer avec Chelsea. J’ai l’impression d’avoir des affaires inachevées avec ce club.

«Je dois essayer de recommencer à profiter de mon football car en ce moment, il a disparu. Je continue de travailler dur, je continue de greffer et je fais les bonnes choses au bon moment et je dois éviter de me blesser et voir où cela me mène.

“C’est une carrière courte, donc je dois continuer à faire les bonnes choses et espérer que les choses s’améliorent.”

L’accord pourrait s’effondrer alors que Chelsea est mécontent

Pendant ce temps, l’Atletico Madrid aurait demandé à Chelsea une clause d’achat obligatoire de 34 millions de livres sterling dans le cadre de son accord pour signer Saul Niguez.

Les hommes de Tuchel ont eu des discussions avec l’Atletico sur la possibilité de signer l’international espagnol avant la date limite de transfert de mardi. Manchester United tient également à 26 ans, mais il apparaît que les Bleus sont favoris pour sa signature.

Goal rapporte que Chelsea visent à obtenir un accord de prêt initial pour Saul. Cependant, ils ne souhaitent pas accepter la demande de l’Atletico de rendre l’accord permanent pour 34 millions de livres sterling à la fin de la campagne.

En fait, les Bleus veulent un accord similaire à celui qu’ils ont conclu avec le Real Madrid pour Mateo Kovacic. Chelsea a prêté le milieu de terrain avant de décider eux-mêmes de conclure un accord permanent de 40 millions de livres sterling.

