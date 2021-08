La mission Ascent The Stash, Linus Pizza Palace et déverrouillez la porte Ice 1

in

L’Ascension La mission Stash est une longue quête rencontrée au début du jeu, mais cela vaut la peine d’aller jusqu’au bout.

Vous traverserez des hordes d’ennemis et récupérerez un objet perdu. Pour votre problème, vous obtenez une grande expérience et un fusil de chasse qui a un coup de poing encore plus lourd.

L’Ascension La mission Stash | Comment démarrer The Stash

La cachette est un peu différente des autres quêtes, puisque le donneur de quête est mort. Dirigez-vous vers le broyeur, puis allez directement à l’est. Vous trouverez un bâtiment avec un cadavre à l’intérieur. Lisez le datapad de l’homme mort pour commencer la quête, puis suivez-le comme d’habitude.

The Stash recommande le niveau cinq ou plus, et pour une bonne raison. Ce n’est pas une quête compliquée, même si vous rencontrerez plusieurs hordes d’ennemis en cours de route.

L’Ascension La mission Stash | Où se trouve Linus Pizza Palace

Dirigez-vous vers le secteur Gratitude. Le voyage rapide est votre meilleure option car c’est loin de la zone de Grinder. Si vous n’y êtes jamais allé auparavant, prenez le train le plus proche jusqu’à No Man’s Land et dirigez-vous vers le sud.

Vous rencontrerez plusieurs hordes ennemies en cours de route, mais vous arrêter pour toutes les combattre ne fera que perdre du temps. Traitez-les autant que nécessaire pour continuer à avancer.

Assurez-vous de suivre la quête après avoir atteint Gratitude, de sorte que le marqueur vous pointe vers Linus Pizza Palace.

L’Ascension La mission Stash | Comment déverrouiller la porte Ice 1

Votre objectif est derrière une porte Ice 1 près du comptoir. Cependant, le déverrouiller est simple et vous n’avez même pas besoin d’un Cyberdeck avancé. Utilisez votre Cyberdeck pour ouvrir la porte, puis prenez le Old Gun.

L’Ascension La mission Stash | Où trouver Iris

Vous devriez avoir une idée générale de l’endroit où se trouve déjà Iris. Allez au cluster 13 en train, puis visitez la taverne où vous acceptez et remettez des primes. Iris est le barman là-bas.

Donnez-lui le Old Gun et vous obtiendrez 2 500 EXP plus le fusil Scorcher, pas mal pour une quête de récupération. Comme la plupart des armes, vous pouvez modifier davantage le Scorcher à n’importe quel emplacement de Gun Smith.

Si vous êtes toujours en train de vous familiariser avec The Ascent, consultez notre guide de conseils et notre guide de création de personnage pour plus d’aide pour rester en vie dans les rues cyberpunk.