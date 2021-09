La mission Clean Ganga s’apprête à déployer la technologie géospatiale et la gestion des bassins fluviaux

Le ministère Jal Shakti a également envisagé le partenariat avec le SAIARD pour développer une bibliothèque fluviale numérique, un musée fluvial et un portail d’actualités en ligne pour la mission de nettoyage des rivières.

La Mission nationale pour Clean Ganga, dans le cadre d’une initiative cruciale, a signé un protocole d’accord avec l’Institut sud-asiatique de recherche et de développement avancés (SAIARD) pour développer le renforcement des capacités en matière de gestion des bassins fluviaux et de technologie géospatiale. L’initiative donnera l’occasion aux jeunes étudiants de travailler sur la gestion des bassins fluviaux et de suggérer des solutions pour la gestion des rivières basées sur la technologie géospatiale, a déclaré le ministère de l’Union de Jal Shakti dans un communiqué de presse. Avec la signature du protocole d’accord, SAIARD est également devenu l’un des centres régionaux de renforcement des capacités de la Clean Ganga Mission dans la région orientale du pays.

Les recherches et les études entreprises par le SAIARD aideront la mission Ganga à résoudre le problème des eaux usées qui s’écoulent dans le fleuve sacré de différentes colonies, villes et industries situées sur la rive du fleuve.

Les études qui seront menées par le SAIARD aborderont également la question de l’urbanisme sensible au fleuve, le rajeunissement du fleuve, et proposeront des solutions pour constituer une base de données fluviale.

Le protocole d’accord avec le SAIARD a également été envisagé pour produire une application de système d’information géographique pour la vaste rive et le bassin du fleuve qui aide les fonctionnaires à observer de près les sources de pollution dans le fleuve et les solutions possibles au problème. Le ministère Jal Shakti a également envisagé le partenariat avec le SAIARD pour développer une bibliothèque fluviale numérique, un musée fluvial et un portail d’actualités en ligne pour la mission de nettoyage des rivières.

Le fleuve national Ganga qui traverse le district d’Uttarkashi dans l’État d’Uttarakhand jusqu’à la baie du Bengale en passant par l’État d’Uttar Pradesh, le Bihar et le Bengale occidental a été gravement pollué au cours des dernières décennies en raison des déchets industriels et des eaux usées dans le cours d’eau . Le gouvernement de la NDA, lors de son premier mandat, avait lancé la mission Namami Gange reprenant les schémas et les plans d’action des gouvernements précédents. La mission de Namami Gange consiste à retirer les industries polluantes de la rive du fleuve, à développer des usines de traitement de l’eau et à développer des toilettes et des systèmes de gestion des déchets pour la colonie vivant sur la rive du fleuve.

