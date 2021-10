La mission de dépistage s’avère fructueuse alors que Leeds se joint à la course pour la cible de Liverpool

in

Les éclaireurs de Liverpool auraient été rejoints par leurs homologues de Leeds United pour regarder un attaquant de Villarreal cette semaine.

L’équipe espagnole compte un certain nombre de joueurs passionnants dans son équipe actuelle. Ils ont soulevé le trophée de la Ligue Europa en mai et les clubs se sont depuis assis et ont pris note.

L’international espagnol Pau Torres a déjà été pris pour cible par Manchester United. Il reçoit maintenant des regards admiratifs de Manchester City et de Chelsea.

Les rapports suggèrent que la Ville est «bien placée» pour lancer une offre dans la fenêtre de transfert de janvier. Chelsea, quant à lui, pourrait se tourner vers Torres comme remplaçant à long terme d’Antonio Rudiger.

coéquipier de Torres Arnaut Danjuma semble également prêt à intéresser les clubs anglais.

Football Insider a déclaré que les éclaireurs de Leeds et de Liverpool étaient présents lors du dernier match de Villarreal.

Man Utd a battu l’équipe d’Unai Emery 2-1 en Ligue des champions. Danjuma a fait une démonstration passionnante, malgré la défaite.

L’ailier gauche causé des problèmes à Diogo Dalot toute la nuit. Il a également aidé Paco Alcacer pour le premier match de Villarreal, seulement pour que Man Utd prenne les trois points avec des buts d’Alex Telles et Cristiano Ronaldo.

Le rapport affirme que Leeds cherche à recruter un nouvel ailier talentueux avec le potentiel de se produire régulièrement en Premier League.

Cela suggère qu’ils pourraient chercher le remplaçant de Raphinha. Jurgen Klopp veut la star brésilienne à Anfield.

Un passage à l’élite serait une tournure intéressante des événements pour Danjuma. L’international néerlandais, 24 ans, n’a rejoint Villarreal que le 19 août.

Ils l’ont signé de la tenue de championnat Bournemouth pour un montant de 21,3 millions de livres sterling.

Danjuma a atteint le niveau supérieur en Espagne et pourrait encore s’améliorer sous la direction attentive de Marcelo Bielsa.

Leeds cherche à signer un inadapté à Arsenal

Les Blancs ne surveillent pas seulement les renforts dans de vastes zones. Le journaliste Ekrem Konur déclare qu’ils sont dans l’espoir de signer Eddie Nketiah d’Arsenal.

Mikel Arteta a apparemment écarté l’avant-centre de l’Emirates Stadium. Sa seule apparition senior ce trimestre a eu lieu lors de la victoire de la Coupe Carabao contre Wimbledon.

Arteta semble privilégier Pierre-Emerick Aubameyang en tant qu’attaquant solitaire. Nketiah est souvent rejoint par Alexandre Lacazette sur la touche à cause de cela.

Aston Villa et Brentford gardent également un œil sur l’Anglais.

