La mission d’écriture de chansons de Joan Armatrading

Les meilleurs auteurs-compositeurs-interprètes font carrière à leur mesure, et c’est le résultat net de l’odyssée personnelle de Joan Armatrading. C’est celui qui l’a emmenée d’une île des Caraïbes aux scènes du monde, avec des millions de ventes de disques en cours de route et la réputation de créer certaines des musiques les plus sincères et les plus poignantes de sa génération.

Armatrading a sorti son 19e album studio, Not Too Far Away, acclamé et adoré par un public en direct en 2018. Au début de l’été 2021, Consequences l’a ramenée dans le Top 10 britannique pour la première fois depuis 1983. La clé. Ces jours-ci, elle est confiante, mais jamais arrogante, sachant que son travail ultérieur respire les expériences de vie acquises au cours d’une vie d’enregistrement de près de 50 ans.

En route, elle a amassé d’innombrables disques d’or, des chansons emblématiques telles que « Drop The Pilot », « All The Way From America », « Me Myself I » et, surtout, « Love and Affection », et a remporté le prix de la chanson contemporaine exceptionnelle. Collection des Ivor Novello Awards, Lifetime Achievement des BBC Radio 2 Folk Awards et n ° 1 sur le palmarès des meilleurs albums de blues de Billboard avec Into The Blues en 2007.

Née à Saint-Kitts le 9 décembre 1950, Joan Anita Barbara Armatrading est fièrement britannique depuis qu’elle a rejoint ses parents dans leur maison d’adoption de Birmingham à l’âge de sept ans. Elle a joué localement et a rapidement commencé à surmonter toutes les barrières raciales et sexuelles devant elle, faisant des progrès précoces avec un rôle dans une production de répertoire de Hair.

À propos de son arrivée au Royaume-Uni, elle a dit un jour à cet écrivain : « Ce n’était pas effrayant. Je me suis installé tout de suite, je suis devenu britannique. Et c’était assez instantané en termes d’appréciation de cet endroit. Certes, une fois que j’ai commencé ma carrière et commencé à voyager, j’ai pu voir à quel point c’était génial. À 14 ans, elle a acheté une guitare pour 3 £, jouant son premier concert deux ans plus tard. « Je pense que j’étais la personne la plus timide que je connaisse quand j’ai commencé, et que j’aie jamais connue », a-t-elle déclaré.

« Je ne sais pas vraiment comment je suis monté sur scène. Mais je voulais que les gens connaissent mes chansons. J’ai toujours été très confiant dans l’écriture. Depuis mon premier album jusqu’à maintenant, j’ai toujours su ce que je voulais des chansons. Vous devez savoir que ce que vous écrivez fonctionne. Si vous ne le faites pas, vous n’êtes pas très bon.

En 1972, signée chez A&M, elle a sorti son premier album, Something’s For Us, It a raté les honneurs des charts mais, comme son suivi de 1975 Back To The Night, a planté le décor de ce qui allait arriver, avec un intime, intense le lyrisme et le punch émotionnel qui frappent les gens de plein fouet, et le font toujours.

Son LP éponyme de 1976 a changé les enjeux de façon permanente, abritant le single du Top 10 britannique « Love and Affection », une de ces chansons profondes qui était à la fois une pop accrocheuse 45 et une étude approfondie de l’interaction humaine. L’album a donné à Armatrading le premier disque d’or de sa vie, et une scène littérale et métaphorique qu’elle possède depuis lors.

Des albums et des singles bien-aimés ont suivi, y compris une plus grande reconnaissance d’or pour Show Some Emotion, Me Myself I, Walk Under Ladders et The Key, ainsi que la compilation Very Best Of de 1991. 2001 a amené son MBE de la reine, et au fil des années, Armatrading s’est rendu compte qu’il y avait une nouvelle croissance créative à avoir dans l’exploration d’un impératif moins commercial. C’était un monde dans lequel elle pouvait développer ses admirables talents de guitariste acoustique et électrique à six et 12 cordes d’une grande dextérité.

Into The Blues, son premier album ouvertement axé sur le blues, a été un triomphe particulier. Il a été enregistré dans les studios Bumpkin spécialement construits par l’artiste et, loin de s’appuyer sur des agrafes de genre, était plein de sa propre imagination inextinguible sur 13 nouvelles chansons. Elle a donc continué, revenant dans le Top 30 britannique avec Not Too Far Away en 2018 et une tournée britannique de 33 dates qui aurait imposé à certains artistes la moitié de son âge. Cela a donné à Joan une autre chance de renouveler son histoire d’amour mutuelle avec des admirateurs qui étaient plus reconnaissants que jamais pour les chansons qui ont tant compté pour eux.

«Toute ma carrière repose sur les autres», dit-elle. «Aussi individuel et indépendant que je suis, je ne peux pas le faire tout seul. Je peux écrire mes chansons, j’aime écrire des chansons et je le ferai jusqu’au jour de ma mort, mais quand je les sors, si personne ne les achète, en termes de possession physique et émotionnelle, c’est en quelque sorte parti.

«En tournée, les visages s’illumineront littéralement parce que certaines chansons se feront entendre, ou les gens se tiendront, se balanceront, danseront, s’embrasseront ou pleureront. Tout se passe, et c’est merveilleux de voir que ce que j’ai écrit obtient cette réponse de quelqu’un.

