La mission DOGE-1 sur la Lune sera lancée avec SpaceX en 2022 | Invezz

DOGE-1, la première mission sur la Lune financée par crypto-monnaie, sera lancée au début de l’année prochaine. La mission intervient après le partenariat de Geometric Energy Corporation (GEC) avec Unizen et ZenX en mai. Il s’agit d’envoyer un CubeSat de 40 kilogrammes sur la lune. Ce faisant, les entreprises cherchent à fournir un cas d’utilisation pour les actifs numériques.

ZenX, un incubateur financier décentralisé, a révélé cette nouvelle aujourd’hui, notant que les parties impliquées sont en train de construire et de lancer DOGE-1. Le CubeSat se déplacerait vers une orbite lunaire stable pour acquérir une intelligence spatiale lunaire grâce à des caméras et des capteurs. Le CubeSat enverra ensuite les données GEC pour analyse.

Cette mission a vu GEC payer à SpaceX un montant non divulgué de Dogecoin (DOGE / USD) pour lancer le CubeSat dans l’espace via sa fusée Falcon 9. DOGE-1 rejoindra des milliers d’autres CubeSats dans l’espace. Cependant, contrairement à DOGE-1, ces CubeSats ont voyagé sur une orbite terrestre basse, entre 100 et 1 200 milles au-dessus de la surface de la Terre.

En comparaison, voyager en orbite autour de la Lune placerait DOGE-1 à environ 250 000 milles de la surface de la Terre.

Définir de nouveaux jalons pour les secteurs de la cryptographie et des vols spatiaux mondiaux

Dans l’espoir de réaliser une nouvelle réalisation avec DOGE-1, les entreprises impliquées ont déclaré :

CAPSTONE de la NASA était censé être le premier CubeSat à atteindre la lune, mais il a été retardé à plusieurs reprises et a une date de lancement actuelle fin mars 2022. Cela signifie que DOGE-1 pourrait être le premier CubeSat de l’histoire de l’atteinte de la lune. , marquant une réalisation importante pour les vols spatiaux mondiaux.

En lançant DOGE-1, l’espace crypto franchira également une nouvelle étape, car il aura acquis une utilité au-delà de la Terre.

Commentant cette mission, le PDG de Geometric Energy, Samuel Reid, a déclaré :

Après avoir officiellement négocié avec DOGE pour un accord de cette ampleur, Geometric Energy Corporation et SpaceX ont solidifié DOGE en tant qu’unité de compte pour l’activité lunaire dans le secteur spatial.

Selon Tom Ochinero, vice-président des ventes commerciales chez SpaceX, cette mission vise à jeter les bases du commerce interplanétaire.

Cette nouvelle survient alors que DOGE continue de négocier latéralement, avec peu ou pas de mouvement après la chute de son ATH. Au moment d’écrire ces lignes, le meme coin change de mains à 0,2701 $ après avoir perdu 2,41% au cours des dernières 24 heures.

