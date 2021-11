La mission Jal Jeevan du Premier ministre Modi éliminera une multitude de problèmes, notamment de santé

Selon des études, un tiers des eaux souterraines de tout le district indien sont impropres à la consommation humaine en raison des niveaux accrus de fluorure, de fer, de sel et d’arsenic. (Source de la photo : IE)

Par Gopal Goswami,

पृणीत भेषजम् वरूथम् तन्वे मम, ज्योक् च सूर्यम् दृशे ।

मेरी जल लिए एक की और में लम्बे समय रहूँ .

L’Inde est reconnue depuis longtemps pour ses ressources en eau abondantes et propres ; depuis l’Antiquité, ses rivières sont respectées pour leur eau pure ; le Ganga, Yamuna et Sarasvati ont tous été vénérés, et l’eau a été surnommée Pavitra et est censée guérir les maladies. Au sud, les rivières Krishna, Kaveri, Mahanadi et Narmada dans le Gujarat sont reconnues comme les bouées de sauvetage des États. Le Pendjab est une terre avec de nombreuses rivières. Nous avons la chance d’avoir de l’eau propre et saine pour la boisson et l’irrigation depuis des milliers d’années. Cependant, les temps ont radicalement changé et nous luttons maintenant pour obtenir de l’eau potable. La majorité des maladies sont causées par

« Bien qu’un approvisionnement en eau potable soit vital pour la santé économique à l’échelle mondiale, il est constamment sous-priorisé. »

Les Nations Unies estiment que chaque année, plus de trois millions de personnes meurent de maladies liées à l’eau causées par l’eau contaminée, dont 12 lakh d’enfants. Environ un lakh de personnes meurent chaque année rien qu’en Inde des suites d’infections d’origine hydrique. Selon des études, un tiers des eaux souterraines de tout le district indien sont impropres à la consommation humaine en raison des niveaux accrus de fluorure, de fer, de sel et d’arsenic. Environ 6,5 millions de personnes ont été touchées par la fluorose, une maladie paralysante produite par trop de fluorure, tandis que plus de 50 lakhs du Bengale occidental ont été touchées par l’arsenicose, une maladie causée par trop d’arsenic. Selon un rapport sur les ressources mondiales, plus de 70 % de l’eau potable de l’Inde est contaminée par des effluents d’eaux usées à la suite d’une industrialisation non planifiée et d’effluents non traités rejetés dans le sol ou dans les rivières. La qualité de l’eau de l’Inde est inadéquate, selon les Nations Unies ; elle se classe 120e sur 122 nations en termes de qualité de l’eau offerte à ses habitants.

Chaque année, en raison de l’insuffisance de l’eau potable et de l’assainissement, des maladies d’origine hydrique telles que le choléra, la gastro-entérite et la diarrhée se propagent tout au long de l’été et de la saison des pluies en Inde. Voici une liste des cinq maladies liées à l’eau les plus dangereuses en Inde :

1) Diarrhée

a) Paludisme

3) choléra

4) typhoïde

5) Filariose

Lorsque le Premier ministre Narendra Modi a annoncé la mission Jal Jeevan, il était pleinement conscient des dangers associés à la consommation d’eau contaminée, qui est utilisée par la grande majorité de notre population. Il a été témoin de cette atrocité dans le nord du Gujarat pendant son mandat en tant que ministre en chef du Gujarat. Il a introduit des initiatives pour élever le niveau des eaux souterraines en favorisant la collecte de l’eau et la construction de plus d’un million de barrages de contrôle de petite et moyenne taille. Il a travaillé sans relâche pour s’assurer que de l’eau purifiée soit livrée à chaque village/falia du Gujarat. Les rivières Narmada et Tapti sont devenues la source, et pratiquement tous les villages du Gujarat tirent désormais leur eau de la Narmada ou Tapti, les rivières pérennes du Gujarat.

Le Premier ministre Modi est allé plus loin dans cet objectif en lançant « Har Ghar Nal Se Jal » après être devenu Premier ministre. L’administration de Narendra Modi tente de garantir que chaque foyer du pays ait accès à l’eau courante d’ici 2024 dans le cadre de la mission Jal Jeevan. Pendant qu’il y est, il se concentre également sur les maladies d’origine hydrique qui nuisent à des millions de personnes.

Lorsque le Premier ministre Modi a lancé la mission Jal Jeevan le 15 août 2019, seulement 3,29 crores sur 19 crores de ménages ont accès à l’eau du robinet. Les mères et les sœurs étaient nécessaires pour s’approvisionner en eau loin, et de nombreuses filles ne pouvaient pas aller à l’école ou abandonnaient en raison de la difficulté d’obtenir de l’eau à partir de sources éloignées.

Des connexions d’eau du robinet de cinq crores ont été établies dans des résidences à travers les États depuis le début du programme en décembre 2019. Il a prévu qu’il dépassera bientôt les 8 crores. Et d’ici 2024, les 19 millions de foyers auront accès à l’eau potable. Le Telangana, le Gujarat, le Pendjab, l’Uttarakhand, le Maharashtra et l’Himachal Pradesh ont tous atteint entre 80 et 100 % de leurs objectifs de la mission Jal Jeevan. Plusieurs États sont à la traîne, dont le Rajasthan et le Bengale. Tous les États doivent contribuer en mettant en œuvre ce projet afin que tous les citoyens puissent bénéficier d’une eau pure du robinet dans chaque foyer.

Il existe de nombreuses conséquences négatives résultant du manque d’accès des ménages à une source d’eau sûre et fiable, en particulier celle qui est directement liée à leur maison. Les femmes et les enfants sont principalement responsables de la collecte de l’eau ; dans les régions rurales, lorsque les enfants doivent passer des heures à s’approvisionner en eau, la fréquentation scolaire en souffre. Les États touchés par la sécheresse ont signalé une augmentation de plus de 25 % des taux d’abandon scolaire. Près de 55% des femmes rurales – ainsi que certaines adolescentes – passent entre 35 et 60 minutes chaque jour à aller chercher de l’eau.

On estime que les maladies d’origine hydrique coûtent à l’Inde environ 5 000 crores de roupies par an ; cet argent peut être utilisé pour fournir de l’eau potable, comme l’a reconnu le Premier ministre Modi lorsqu’il a établi le plan « har ghar nal se jal ». En Inde, moins de la moitié de la population a accès à de l’eau potable salubre. La contamination chimique de l’eau potable est un problème dans 1,96 million de foyers, principalement due au fluorure et à l’arsenic. Selon l’Organisation mondiale de la santé, un excès de fluorure en Inde pourrait endommager des millions de personnes dans 19 États, tandis qu’un excès d’arsenic au Bengale occidental pourrait affecter jusqu’à 15 millions de personnes.

En outre, les deux tiers des 748 districts de l’Inde sont confrontés à de graves pénuries d’eau, et le manque actuel de planification de la sécurité et de la sûreté de l’eau est préoccupant. L’un des problèmes est l’épuisement croissant des eaux souterraines en Inde, le plus grand utilisateur au monde de cette ressource en raison de l’expansion du forage au cours des décennies précédentes. Grâce à environ 30 millions de points d’accès, les eaux souterraines fournissent 85 pour cent de l’eau potable dans les zones rurales et 50 pour cent de la demande en eau dans les zones urbaines.

Un budget de Rs 23 500 crore a été alloué à la mise en œuvre de la mission Jal Jeevan en 2020-2021 pour assurer son succès. De plus, en 2020-2021, 50 % des subventions de la 15e Commission des finances aux organismes locaux ruraux, ou Rs. 30 375 crores en tant que subvention liée, seraient utilisés pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement. Cela permet une conception, un développement, une administration, une exploitation et une maintenance plus efficaces des systèmes de distribution d’eau potable des villages.

Ce programme a donné un énorme coup de pouce à la fabrication de tuyaux et à l’emploi de millions de personnes.

PM Modi fait un effort concerté pour éradiquer les maux sous-jacents qui affligent les Indiens ordinaires, en particulier les femmes ; il l’a commencé avec la mission Swachh Bharat, qui a fourni des toilettes à chaque famille, a rendu l’Inde libre de défécation à l’air libre et s’est maintenant étendue pour inclure l’eau du robinet propre. Ce sont les initiatives sociales les plus importantes et les plus efficaces lancées et mises en œuvre par un gouvernement indien depuis l’indépendance. PM Modi est un vrai socialiste dans un sens réel ; il aborde ces préoccupations une par une pour améliorer la qualité de vie d’un homme ordinaire de l’Inde, et pour lui de venir avec plus de tels régimes d’aide sociale, traiterait davantage de demandes aussi fondamentales.

(L’auteur est chercheur, NIT Surat. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.