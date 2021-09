La mission pilotée uniquement par les touristes spatiaux de SpaceX revient sur Terre, après avoir passé trois jours dans l’espace | La vie

in

Sain, détendu et heureux : c’est ainsi que les 4 touristes de l’espace qui ont passé trois jours dans l’espace sans l’aide d’astronautes professionnels sont revenus sur Terre. Tout un jalon.

Nous ne savons pas si c’était quelque chose d’intentionnel, ou si c’était déjà prévu depuis longtemps. Mais SpaceX vient de frapper la table, mettant en place Blue Origin et Virgin Galactic. 10 minutes dans l’espace à 100 kilomètres de haut ? SpaceX a mis 4 touristes en orbite pendant 3 jours, à 585 kilomètres d’altitude.

La Mission Inspiration4, la première de l’histoire composée uniquement de touristes spatiaux, sans astronautes professionnels, s’est achevée avec succès ce matin, lorsque Le module Crew Dragon de Falcon 9 a atterri dans l’océan Atlantique.

C’est la première fois en plus de 50 ans qu’une capsule spatiale atterrit dans cette mer, depuis 1969. La plupart des atterrissages se font généralement dans le golfe du Mexique. Ici, vous pouvez voir tout le voyage de retour sur Terre.

La mission Inspiration4 il a été intégralement payé par le milliardaire Jared Isaacman, homme d’affaires et pilote professionnel, qui a invité le géoscientifique Sian Proctor, l’assistante médicale Haley Arceneaux et l’ingénieur de données Chris Sembroski.

Ce ne sont pas des astronautes professionnels, mais ce sont sans aucun doute des personnes entraînées à voler dans l’espace. Et il ne s’agissait pas seulement d’entrer là-bas et d’entrer dans la fusée. Ils ont passé 6 mois de formation et évaluer d’éventuelles missions d’urgence.

Tout s’est parfaitement déroulé. Un seul d’entre eux a souffert de vertiges au décollage, mais cela arrive aussi à certains astronautes professionnels.

Au cours de la mission, ils n’ont subi aucun problème majeur, à part une panne de ventilateur des toilettes et une alarme de température.

La mission Inspiration4 il a passé 3 jours dans l’espace en orbite autour de la Terre à rien de moins que 585 kilomètres de haut, laissant les 100 km de Blue Origin petits. Ils ont même dépassé de 100 kilomètres la Station spatiale internationale, qui orbite à environ 480 kilomètres de haut.

Dans cet espace, les touristes se sont essentiellement consacrés à ce que font les touristes : voir le paysage et parler sur votre mobile avec vos amis et les personnes d’un hôpital. Bien qu’ils aient également effectué des expériences médicales.

Si vous ne voulez pas rater une seule étoile ou planète la nuit, commencez l’aventure avec l’un de ces télescopes pour observer le ciel.

La mission avait un caractère caritatif : lever 200 millions de dollars pour un hôpital nord-américain. Le propre patron de la mission, Jared Isaacman, a contribué 100 millions, et Elon Musk 50 autres millions.

Inspiration4 est une étape importante parce qu’elle montre que l’espace n’est pas réservé qu’aux militaires (pratiquement tous les astronautes de la NASA le sont), ou à scientifiques et missions gouvernementales.

SpaceX a l’intention de lancer au moins six missions touristiques par an. L’ère du tourisme spatial (des moments, seulement pour les riches), a commencé.