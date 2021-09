La mission SpaceX Inspiration4 utilisera Apple Watch et iPad pour une étude de recherche en santé dans l’espace

SpaceX fait voler quatre citoyens privés en orbite pour une mission de trois jours appelée Inspiration4, et le matériel Apple sera la clé d’une étude de recherche unique en son genre qui se déroulera pendant le vol. Ces produits incluent l’Apple Watch Series 6, l’iPhone 12 Pro et l’iPad mini 4 sélectionnés par SpaceX.

Le fondateur de Shift4 Payments, Jared Isaacman, finance le vol spatial privé pour quatre personnes via la société d’exploration spatiale d’Elon Musk. Inspiration4 est également au centre d’une campagne de collecte de fonds visant à amasser 200 millions de dollars pour le St. Jude Children’s Research Hospital et l’effort pour guérir le cancer infantile.

Le commandant de mission Jared Isaacman, le pilote de mission Dr Sian Proctor, le médecin militaire Hayley Arceneaux et le spécialiste de mission Chris Sembroski participeront chacun à des études de recherche en santé pendant leur séjour dans l’espace. L’effort est une collaboration entre SpaceX, l’Institut de recherche translationnelle pour la santé spatiale (TRISH) parrainé par la NASA au Baylor College of Medicine, et les chercheurs de Weill Cornell Medicine.

«C’est un ensemble de projets assez lourd pour Apple», explique Jimmy Wu, ingénieur biomédical principal à TRISH et instructeur pour le Center for Space Medicine du Baylor College of Medicine. “Ce qui est vraiment génial car le produit parle de lui-même.”

TRISH est un accord de coopération avec le programme de recherche humaine de la NASA qui examine comment minimiser les risques pour la santé humaine et les performances dans les environnements spatiaux. Être externe à la NASA permet aux recherches de TRISH d’être plus tolérantes au risque lorsqu’elles utilisent la technologie pour faire des sauts scientifiques.

Chaque membre d’équipage d’Inspiration4 portera une Apple Watch Series 6 pour collecter “l’activité ECG de qualité recherche, les mouvements, le sommeil, la fréquence cardiaque et le rythme, la saturation en oxygène du sang, [and] données sur le bruit de la cabine. La capsule Dragon capturera également des données sur l’intensité lumineuse pendant la mission.

Les chercheurs pourront corréler les signes vitaux de santé capturés avec Apple Watch et les données environnementales capturées par Dragon avec les résultats des tests cognitifs. Ces résultats sont recueillis au cours de la mission alors que chaque membre d’équipage effectue une série de tests à l’aide d’une application Cognition fonctionnant sur des tablettes iPad mini 4.

« Les astronautes de la NASA suivent une formation rigoureuse pour se préparer à la mission stressante », explique TRISH. “Les données cognitives et physiologiques collectées dans l’équipage I4 amélioreront la compréhension de la façon dont la population générale se comportera et se comportera dans les voyages dans l’espace, ce qui devient plus pertinent à mesure que de plus en plus de passagers des vols spatiaux explorent notre système solaire.”

Bien qu’Inspiration4 n’inclue pas l’amarrage à l’ISS, l’équipage volera dans une capsule Dragon éprouvée en vol qui a été utilisée pour la mission SpaceX Crew-1 de la NASA

L’étude des performances neurocognitives est dirigée par le Dr Mathias Basner de la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. Bien que la taille de l’échantillon d’équipage d’Inspiration4 soit très limitée, les données collectées à partir de l’étude de recherche peuvent également être combinées avec les données des participants sur les futurs vols spatiaux privés.

Les membres d’équipage utiliseront également l’iPhone 12 Pro comme plate-forme d’acquisition de données et écran pour visualiser les images d’un système de balayage d’organes guidé par l’IA appelé Butterfly IQ+. Cet outil d’échographie est conçu pour être utilisé par des experts non médicaux. Les données de l’étude seront utilisées pour aider à déterminer si des experts non médicaux peuvent « acquérir eux-mêmes des images de qualité clinique sans l’aide de l’assistance au sol » tout en fournissant également une « chronologie des changements biologiques avant et pendant le vol spatial ».

À la suite de la mission Inspiration4, les cinq chercheurs à l’origine de l’étude de recherche sur la santé humaine pourront examiner les données et apprendre pour la première fois comment les astronautes non professionnels sont affectés par les voyages dans l’espace.

La petite taille de l’échantillon d’Inspiration4 signifie que nous ne verrons peut-être pas que des données spécifiques pourraient être identifiables à des fins de confidentialité après cette mission, mais les informations capturées seront le début d’une plus grande collection de données collectées entre un certain nombre de vols spatiaux à venir.

En savoir plus sur les recherches menées sur Inspiration4 ici.

La prochaine mission Inspiration4 devrait être lancée le 14 septembre depuis le complexe de lancement historique 39A du Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride. L’équipage d’Inspiration4 voyagera dans une capsule SpaceX Crew Dragon qui transportait auparavant des astronautes de la NASA. La capsule sera lancée au sommet de la fusée SpaceX Falcon 9. Restez à l’écoute de Space Explored pour la dernière couverture de mission!

