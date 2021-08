La Mitsubishi Delica importée ne pourra plus circuler dans l’état du Maine | Moteur

L’État du Maine, aux États-Unis, a surpris en révoquant les permis de Mitsubishi Delica qui avaient été importés légalement. Est-ce que plus de voitures seront en danger?

Les réglementations sur l’importation de véhicules aux États-Unis peuvent rendre difficile l’accès de certains modèles, mais certains modèles déjà admis dans le pays peuvent également être menacés. C’est le cas de la Mitsubishi delica dans l’État du Maine, où les propriétaires ont été avisés de désimmatriculer leurs véhicules et de ne pas les conduire sur l’autoroute.

La raison, selon le communiqué qui a été envoyé aux propriétaires, est que l’État le considère désormais comme un véhicule exclusivement tout-terrain. Ainsi, conformément à la réglementation en vigueur, ce type de fourgons ils ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique sous n’importe quel concept.

Cela en a surpris beaucoup là-bas, où la légalité de ces véhicules n’a jamais été mise en doute auparavant. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Mitsubishi Delica est une sorte de fourgonnette plus axée sur le tout-terrain, elle est donc à mi-chemin entre les deux mondes. La première variante date de 1968, mais depuis elle a évolué et est toujours fabriquée en Chine. C’est un modèle qui compte de nombreux adeptes à travers le monde compte tenu de sa configuration, mais réaliser son transfert dans certains pays peut s’avérer difficile.

Importation de voitures aux États-Unis

Compte tenu de la réglementation américaine, les voitures ne sont autorisées à être importées que si elles n’ont jamais été vendues dans ce pays ou si elles ont plus de 25 ans, même s’ils ne répondent pas à certaines normes de sécurité ou d’homologation. Par conséquent, la génération la plus récente de Delica qui répond aux exigences est la quatrième. Il a été fabriqué entre 1994 et 1996 et c’est l’une des versions les plus populaires de ce modèle, puisqu’il en est venu à partager le moteur et la transmission avec le célèbre Mitsubishi Pajero -ou Montero, selon les pays-.

Compte tenu de cela, ces camionnettes n’avaient aucun problème juridique pour y circuler, mais maintenant l’État du Maine a pris la décision de les inclure dans le même groupe que les quads, bien qu’il s’agisse de deux véhicules totalement différents. Dans tous les cas, cela signifie que les Delica qui sont déjà là ne peuvent être utilisés que pour des tâches agricoles ou similaires, et seules les quelques unités que Mitsubishi a vendues seront autorisées à circuler sur la route. entre 1987 et 1990 Dans cet état.

Cela a sans aucun doute indigné les propriétaires, qui ne comprennent pas pourquoi l’accent a été mis sur cette camionnette et non sur d’autres voitures. Cependant, à cette indignation s’est ajoutée l’inquiétude, quelque chose qui peut s’étendre à de nombreux autres propriétaires de modèles importés.

Comme il l’a dit à Jalopnik Emilie cuisinière, assistant spécial du secrétaire d’État, “lorsque nous découvrons qu’un véhicule de ce type a été mal immatriculé, nous révoquons cette immatriculation”. Ceci, comme il le souligne, est effectué « pour assurer la sécurité sur les routes du Maine et protéger l’environnement. “Et c’est qu’ils considèrent que les Mitsubishi concernés n’ont pas certaines normes de sécurité et d’émissions qui y sont requises.

Par conséquent, il n’est pas déraisonnable de penser que ce type de situation peut se répéter avec d’autres modèles du Japon ou d’autres pays des États-Unis. Cela pourrait affecter certains comme le Nissan Skyline ou la Nissan silvia, mais aussi à des modèles plus comparables au Delica comme le Toyota hiace. Ces véhicules commenceront-ils à disparaître des routes américaines ?

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.