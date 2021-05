La mixtape “ Beam Me Up Scotty ” de Nicki Minaj entre dans l’histoire des charts

Nicki Minaj est entré dans l’histoire des charts aujourd’hui, avec sa mixtape de 2009 Beam Me Up Scotty débutant au n ° 2 du palmarès des albums Billboard 200.

La mixtape 2009 a été récemment réédité sur les plateformes de streaming avec trois nouveaux morceaux le 14 mai. Beam Me Up Scotty est maintenant le cinquième projet de Minaj à faire ses débuts au n ° 2.

Avec cette récente réalisation, l’EP est désormais la mixtape réédité par un rappeur la mieux classée et la mixtape de rap féminin la plus récente de l’histoire du Billboard 200. Le MC aux multiples talents s’est tourné vers les médias sociaux pour remercier ses fans d’avoir atteint cette étape importante.

«Je vous aime tellement les gars», a-t-elle sous-titré le post Instagram. “Merci. J’ai hâte de partager mon album avec vous très bientôt. Je dois dire ceci. Peu importe qui prend les choses dans le mauvais sens.

Minaj a continué, expliquant comment le succès de Beam Me Up Scotty est revenu à sa fidèle base de fans de Barbz.

“Pas de radio, très peu de playlist en raison d’une sortie surprise (les artistes obtiennent plus de 100 listes de lecture pour les grands lancements), pas de défis TikTok (qui est devenu extrêmement utile pour tous les artistes, j’adore l’application, d’ailleurs), pas de marchandise à lier aux ventes, et pas de célibataires préexistants à ajouter à mes ventes de la première semaine, donc cela signifie plus pour moi, car cela se résume vraiment à avoir les meilleurs fans du monde qui ont chevauché avec moi 12 ans plus tard! »

En plus de remercier ses fans, elle a également remercié ceux qui ont nourri sa carrière toutes ces années, notamment son label, Drake, Lil Wayne, Fendi, Deb Antney et DJ Holiday.

Lors de sa réédition, Beam Me Up Scotty a vendu plus de 80 000 unités d’albums équivalentes au cours de sa première semaine. L’EP présentait les favoris des fans tels que «Itty Bitty Piggy», «Chi-Raq», «Slumber Party» et «I Get Crazy», ainsi que trois nouveaux morceaux: «Seeing Green», avec son équipe de Young Money Drake et Lil Tunechi, un morceau solo appelé «Fractions» et un remix de «Crocodile Teeth» par la sensation dancehall Skillibeng.

