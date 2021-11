La MLB a fait une proposition audacieuse à l’Association des joueurs

Ligue majeure de baseball (MLB – Ligues majeures), fait un proposition aile Association de Joueurs, lorsque l’intention est de supprimer le arbitrage salarial aux joueurs de Las Mayores.

Selon la proposition faite ce jeudi, la MLB propose d’éliminer l’arbitrage salarial avec l’intention de payer au préalable les joueurs avant qu’ils ne se présentent en agence libre, ceci selon le WAR que chaque joueur de baseball présente dans le portail de statistiques FanGraphs, ce que l’Association des joueurs devrait bien analyser pour la saison 2022 de la Major League.

Avec l’élimination de l’arbitrage salarial dans les ligues majeures, la ligue prévoit que les joueurs deviennent agents libres à l’âge de 29 1/2, similaire à sa proposition d’août dernier.

Il semble probable que la Players Association s’oppose à ce que les salaires soient directement liés à WAR. Cette statistique implique naturellement des ajustements imprécis pour différents stades, ce qui pourrait poser des problèmes lorsque les équipes ajustent les dimensions du terrain de jeu.

L’arbitrage peut s’appuyer un peu plus que la plupart des équipes modernes sur les statistiques de score de boîte traditionnelles, telles que les « victoires des lanceurs, les arrêts et les circuits des frappeurs », et les totaux de RBI.

Il semble peu probable que la proposition de la MLB aille finalement beaucoup plus loin, et les deux parties poursuivront les négociations à l’approche de l’expiration de la convention collective actuelle le 1er décembre.