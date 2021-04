La MLB a retiré le All-Star Game d’Atlanta après qu’un projet de loi de suppression des électeurs est devenu loi

Vendredi, la Major League Baseball a annoncé qu’elle déplacerait le All-Star Game 2021 et le repêchage de la MLB d’Atlanta en réponse à la nouvelle loi de vote restrictive de la Géorgie, qui a été signée par le gouverneur Brian Kemp la semaine dernière.

La décision de la ligue intervient alors que les entreprises américaines commencent à prendre note du projet de loi sur la Géorgie et d’autres comme lui – et à repousser la suppression des électeurs dans tout le pays.

Depuis que la loi a été adoptée, plusieurs entreprises, dont Delta Air Lines, Coca-Cola et Microsoft, ont publié des déclarations condamnant le projet de loi, ce qui rend plus difficile pour les Géorgiens de voter par courrier et transfère le contrôle des règles électorales à la législature de l’État, entre autres. d’autres changements.

La loi, que le politologue Cas Mudde de l’Université de Géorgie a qualifiée d ‘«antidémocratique» dans une interview à Vox, donne à la législature républicaine géorgienne le contrôle majoritaire du Conseil électoral de l’État, rend illégal de donner de la nourriture ou de l’eau à quiconque fait la queue pour vote, et impose de nouvelles exigences d’identification des électeurs pour le vote par correspondance.

Comme l’explique Zack Beauchamp de Vox, l’effet combiné de ces changements est de «créer des obstacles au vote» – et ces changements affecteront probablement le plus les électeurs à faible revenu et les électeurs minoritaires.

« J’ai décidé que la meilleure façon de démontrer nos valeurs en tant que sport est de déplacer le match des étoiles de cette année et le repêchage de la MLB », a déclaré le commissaire de la ligue Rob Manfred dans un communiqué vendredi. «La Major League Baseball soutient fondamentalement le droit de vote de tous les Américains et s’oppose aux restrictions concernant les urnes.»

Cette décision n’est pas sans précédent dans le sport américain – auparavant, la NFL et la NBA ont déplacé des événements majeurs en réponse à des projets de loi adoptés ou non adoptés par les États hôtes – mais la perte du match des étoiles de la MLB, prévue pour juillet, est de loin le plus gros coup porté à la Géorgie après l’adoption du projet de loi.

Un nouveau lieu pour le match des étoiles de la MLB et le repêchage n’ont pas été annoncés samedi.

Les législateurs républicains dénoncent cette décision

La décision de la ligue a déjà déclenché un torrent de condamnation et de soutien, Kemp, un républicain, accusant la MLB d’avoir «cédé à la peur, à l’opportunisme politique et aux mensonges libéraux».

Les deux nouveaux sénateurs démocrates de Géorgie, quant à eux, se sont concentrés sur le projet de loi lui-même dans leurs réponses, présentant la décision de la MLB comme une «conséquence malheureuse» des restrictions de vote républicaines.

«Le gouverneur et la législature compliquent délibérément le vote des électeurs noirs», a déclaré vendredi le sénateur Jon Ossoff. «Ils le savent. Tout le monde le sait, et cette attaque flagrante et immorale contre les droits de vote a également mis l’économie de notre État en danger. »

Plus tôt cette semaine, le président Joe Biden a déclaré à ESPN qu’il «soutiendrait fermement» la décision de déplacer le All-Star Game hors de Géorgie, bien que certains militants et politiciens de l’État, y compris l’ancien candidat au poste de gouverneur de Géorgie, Stacey Abrams, un démocrate, aient s’est opposé aux boycotts.

«Je respecte les boycotts», a déclaré Abrams dans un communiqué vendredi, «même si je ne veux pas voir des familles géorgiennes blessées par des événements et des emplois perdus. … Nous ne devons pas abandonner les victimes de la méchanceté et des mensonges du GOP – nous devons rester unis.

La décision de la MLB a également conduit à des courtisans très publics du All-Star Game, désormais sans salle, par des politiciens sur Twitter.

«Salut @MLB ici à Baltimore, nous soutenons fermement le droit de vote, tout comme nos bien-aimés @orioles», a tweeté vendredi le maire de Baltimore, Brandon Scott. «Nous serions ravis d’accueillir le match des étoiles à l’Oriole Park à Camden Yards, le stade de baseball qui les a tous inspirés.»

Certains républicains sont allés au-delà de la simple condamnation pour menacer de représailles contre la ligue pour avoir retiré le All-Star Game de Géorgie.

Dans un communiqué vendredi, l’ancien président Donald Trump a appelé les partisans à «boycotter le baseball et toutes les entreprises qui se sont réveillées», tandis que le représentant Jeff Duncan, un républicain de Caroline du Sud, a déclaré vendredi qu’il chercherait à mettre fin à l’exception antitrust fédérale du baseball, qui protège le ligue des lois antitrust utilisées pour assurer une concurrence loyale.

Les entreprises prennent également note des efforts de suppression des électeurs dans d’autres États

En Géorgie, où le SB 202 a déjà force de loi, la vague de refus des entreprises à de nouvelles restrictions électorales est peut-être arrivée trop tard pour changer le résultat (bien qu’il existe un précédent pour que les États annulent des lois impopulaires en réponse à la pression des entreprises).

Ailleurs, cependant, notamment au Texas, les entreprises font connaître leurs positions avant que de nouvelles restrictions électorales ne soient promulguées. Au moins deux sociétés basées au Texas, American Airlines et Dell Technologies, se sont explicitement prononcées contre un projet de loi du Texas, SB 7, qui limiterait le vote anticipé et absent, entre autres changements.

« Pour rendre la position américaine claire: nous sommes fermement opposés à ce projet de loi et à d’autres comme lui », a déclaré American dans un communiqué jeudi après que le projet de loi ait été avancé par le Sénat du Texas. «En tant qu’entreprise basée au Texas, nous devons défendre les droits des membres de notre équipe et des clients qui vivent au Texas, et honorer les sacrifices consentis par des générations d’Américains pour protéger et élargir le droit de vote.»

Selon le Texas Tribune, AT&T et Southwest Airlines, qui sont également basées au Texas, ont réitéré leur soutien aux droits de vote vendredi, même si aucun n’a mentionné SB 7 par son nom.

Alors que le projet de loi du Texas passe à la State House, on ne sait pas si cette opposition aura un sens, mais la réponse des entreprises en Géorgie pourrait faire une différence dans la façon dont les législateurs voient les choses.

« Les principaux employeurs du Texas se mobilisent et dénoncent la suppression des électeurs, et pour une bonne raison », a tweeté jeudi l’ancien président de la Texas House, Joe Straus. «Le Texas ne devrait pas emprunter la même voie que la Géorgie. C’est mauvais pour les affaires et, plus important encore, c’est mauvais pour nos citoyens. »

Le refoulement des entreprises américaines en Géorgie et au Texas pourrait également faire une différence au niveau national: de nouveaux projets de loi de suppression des électeurs ont été introduits dans presque tous les États du pays à la suite de l’élection présidentielle de 2020.

Selon le Brennan Center for Justice, au moins 361 nouveaux projets de loi restrictifs ont été introduits dans 47 États au 24 mars, le Texas, la Géorgie et l’Arizona étant en tête du nombre de projets de loi.

Comme Zack Beauchamp de Vox l’a expliqué la semaine dernière:

Tous ces projets de loi ne sont pas également préjudiciables. Historiquement, les deux parties bénéficient du vote par correspondance dans des conditions non pandémiques; le restreindre, bien que clairement antidémocratique, pourrait ne pas trop aider les républicains à mi-parcours de 2022. Les preuves de l’impact des lois sur l’identification des électeurs sur le taux de participation sont quelque peu mitigées. Mais les parties du projet de loi sur la Géorgie qui sont le plus susceptibles d’affecter les résultats des élections – la prise de pouvoir partisane sur l’administration électorale réelle – sont loin d’être uniques.

«Ce que nous voyons en Géorgie, c’est un recul démocratique, à l’américaine», écrit Beauchamp. «Et ce ne sera pas la dernière tentative que nous verrons.»

Les grandes entreprises, cependant, en prennent note. Dans une déclaration publiée vendredi et partagée sur Twitter par Judd Legum, qui rédige le bulletin d’information populaire, plus de 100 entreprises se sont jointes à une déclaration de l’Alliance civique condamnant les nouveaux efforts de suppression des électeurs à travers le pays.

«Nos élections ne s’améliorent pas lorsque les législateurs imposent des barrières qui se traduisent par des files d’attente plus longues aux urnes ou qui réduisent l’accès à des urnes sécurisées», lit-on dans le communiqué. «Nous appelons les dirigeants élus de chaque capitale d’État et du Congrès à travailler de l’autre côté de l’allée et à veiller à ce que chaque Américain éligible ait la liberté de voter facilement et de participer pleinement à notre démocratie.»

