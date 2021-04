La MLB déplace le draft, le match des étoiles, mais continuera à être diffusé sur la plate-forme chinoise: Report ⋆ .

Exprimant son opposition à la législation électorale récemment approuvée par les législateurs géorgiens, la Major League Baseball a récemment annoncé qu’elle déménagerait son All-Star Game et son repêchage de la MLB, qui devaient avoir lieu à Atlanta.

Mais cette annonce est intervenue après que Global Times a annoncé que la MLB continuerait d’être diffusée sur la plateforme de streaming Tencent Video: «La Major League Baseball (MLB) continuera à être diffusée sur la plateforme de streaming en ligne chinoise Tencent Video, a-t-il été annoncé mercredi, malgré la diplomatie craché entre les deux pays.

Le commissaire du baseball, Robert D. Manfred, Jr., a déclaré dans un communiqué à propos du départ d’Atlanta qu’il «avait décidé que la meilleure façon de démontrer nos valeurs en tant que sport était de délocaliser le All-Star Game et le repêchage de la MLB de cette année.

« Cher GOP: @MLB fait pression et déplace le draft et #AllStarGame hors de Géorgie la même semaine où ils annoncent un accord avec une société soutenue par le Parti communiste génocidaire de #China », a tweeté le sénateur du GOP, Marco Rubio, de Floride. «Pourquoi écoutons-nous toujours ces hypocrites d’entreprise éveillés sur les taxes, les réglementations et les antitrust?»

Lien source