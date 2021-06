La MLB devrait utiliser PLUS de substances étrangères pour rendre le baseball meilleur que jamais

La MLB est secouée par son plus grand scandale depuis la crise des stéroïdes avec la révélation que la récente baisse d’attaque du sport n’est pas due à l’amélioration des lanceurs ou à l’aggravation des frappeurs – mais plutôt à une utilisation généralisée de substances étrangères sur les balles de baseball.

La réponse de la Major League Baseball a été prévisible : ils vont s’attaquer aux problèmes. Les lanceurs seront désormais confrontés à des contrôles aléatoires de la part des arbitres afin de s’assurer qu’ils n’utilisent pas de substances collantes pour modifier la rotation de la balle, et ceux qui sont reconnus coupables feront face à des répercussions.

Écoutez, je comprends, il y a un besoin fondamental de croire que le sport est une question de réussite et de pureté athlétique sans technologie ni intervention, mais c’est naïf. La tricherie fait partie intégrante de tous les sports, en particulier du baseball, et vous pouvez soit vous mettre la tête dans le sable, en prétendant que cela n’existe pas, soit vous pouvez l’adopter de manière intelligente qui améliore le jeu. C’est pourquoi je propose…

Nous avons besoin de PLUS de substances étrangères dans le baseball.

Je ne veux pas de goudrons, de goos, d’onguents et d’huiles cachés dans des gants comme une opération de cape et de poignard. Je les veux à l’air libre, audacieux, fiers et prêts à être suivis avec des statistiques avancées. Je veux avoir la possibilité de jouer sur les substances étrangères d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant, avec des statistiques avancées pour le soutenir.

L’idée en ce moment est que le baseball n’est pas assez excitant parce qu’il n’y a pas assez de coups sûrs. Il soutient la notion sportive générale selon laquelle marquer = téléspectateurs. Cependant, c’est une vieille pensée fatiguée. La façon dont nous contournons cela rend l’art du lancer à la télévision incontournable, ajoutant de l’excitation à chaque terrain avec une gamme apparemment infinie de trempettes et de revêtements de baseball.

Si vous aimez la minutie de l’ERA d’un lanceur de relève contre les frappeurs gauchers tout en jouant à domicile, attendez de découvrir la joie de suivre un knuckleballer qui enrobe sa balle de beurre de cacahuète avant de prendre le monticule. Nous avons un nouveau point de données, et nous pouvons le mesurer par rapport à tous les autres lanceurs de beurre de cacahuète au baseball.

Je veux savoir comment l’humidité de l’après-midi d’août à Atlanta affecte un pichet de miel. Un dôme a-t-il un impact sur la balle rapide à doigts fendus d’un lanceur qui a trempé sa balle dans un glaçage teriyaki ? Que se passe-t-il lorsque vous lancez haut dans la zone de frappe en utilisant une balle enrobée de sauce piquante ? Si vous trempez une balle dans le lubrifiant de cuisine non chloré à base de silicone de Clark Griswold, s’enflammera-t-elle comme son traîneau dans un parking Walmart ? Je n’ai pas ces réponses, mais je les veux.

Non seulement le fait d’embrasser des lanceurs de substances étrangères rend la défense plus excitante, mais cela augmente l’élément le plus important de tout sport : le hasard. Bien sûr, lancer fort à l’aide d’une balle peinte avec du WD40 peut sembler une bonne idée, jusqu’à ce que le frappeur tombe et que la balle entre dans le champ et que la balle sorte de votre gant comme une balle rebondissante lancée sur un trampoline.

Ensuite, avec cette connaissance, nous pouvons vraiment célébrer les lanceurs qui lancent «nus» ou sans aucune substance. Imaginez si vous dominez le baseball sans utiliser aucune substance étrangère, alors lorsque vous êtes en séries éliminatoires, vous annoncez que vous enduisez l’hémisphère gauche de la balle de graisse récoltée à partir d’un rouleau à hot-dog 7/11. Le sport le perdrait et nous donnerait un autre élément incroyable à raconter.

Enfin, cette proposition est créatrice d’emplois. Oui, les lanceurs peuvent enduire eux-mêmes une balle de tout ce qu’ils veulent, mais les équipes seraient motivées à embaucher une équipe d’experts en physique et en cuisine pour travailler main dans la main à la création de concoctions parfaites pour leur personnel de lanceurs. C’est comme un gestionnaire de matériel, mais avec plus de mélasse et de crème pâtissière.

Je sais que vous pensez probablement que c’est ridicule mais…

Pensez à toutes les propositions qui ont été faites pour transformer le baseball en un produit télévisé plus excitant. Manches raccourcies, minuteries de pitch, est-ce vraiment si loin du domaine des possibilités de suggérer que nous laissions simplement les gens enrober des balles de baseball dans de la pâte à biscuits s’ils le souhaitent?

Non.

Cela ne change pas la nature innée du baseball, cela l’améliore simplement. Offrir des opportunités d’embrasser la nature infidèle du sport et de la présenter comme une caractéristique. Plus de statistiques à suivre. Plus d’emplois pour les personnes en MLB. Les chances pour les cinglés comme moi de savoir enfin si le sriracha ou le gochujang est le condiment épicé supérieur à des fins de tangage.

Nous n’avons pas besoin de la police du baseball pour gâcher le plaisir. Nous devons l’embrasser. Laissez-vous modeler par celui-ci et ressortez de l’autre côté avec un résultat plus amusant et beaucoup plus collant. Rejoignez-moi dans ma quête pour normaliser les substances étrangères dans le baseball.