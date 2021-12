La MLB envoie une déclaration aux ligues d’hiver

Après l’expiration de la date d’expiration de l’accord de travail entre les ligues majeures et le syndicat des joueurs, nous avons tous été sous tension par rapport à la situation à laquelle sont confrontées les ligues des Caraïbes avec la loi qui implique le personnel technique et administratif et les joueurs protégés. une liste de 40.

Cet après-midi, le journaliste Enrique Rojas dans son émission Grandes en los Deportes a signalé que trois organisations de ligues majeures ont fait savoir à leurs employés qu’ils peuvent continuer à travailler dans LIDOM sans aucun problème mais à la seule condition qu’ils ne puissent rien dire ou donner de détails au sujet de l’arrêt de travail tant avec les joueurs qu’avec la presse, termes qui ont récemment atteint les ligues d’hiver officiellement par le commissariat.

Il est strictement interdit aux propriétaires d’équipes de parler de l’arrêt de travail des ligues majeures avec les médias ou avec les joueurs appartenant à l’association des joueurs.

Le directeur général des guilas Cibaeñas, Ange ovale qui travaille pour les cardinaux de Saint-Louis, quelques heures avant l’expiration du pacte, a déclaré à la presse qu’il n’avait rien à dire sur la question et qu’il respecterait pleinement les directives imposées par les cardinaux.