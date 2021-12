La MLB et l’Union vont au chômage

Les propriétaires de Les équipes de la Major League Baseball ont voté à l’unanimité pour un lock-out depuis mercredi, après n’avoir pas réalisé de nouvelle Convention collective de travail (CCT) avec l’Union des joueurs.

Selon Jon Heyman, initié de MLB Network, les propriétaires de l’équipe de MLB ils ont voté à l’unanimité pour un lock-out, qui est défini comme un arrêt de travail des ligues majeures. La grève commencera à partir de mercredi, sans définir d’heure pour le moment.

Rupture : les propriétaires de la MLB votent à l’unanimité pour instituer un lock-out. Il devrait commencer demain, mais on ne sait pas à quelle heure. – Jon Heyman (@JonHeyman) 2 décembre 2021

L’arrêt de travail en MLB, survient après que les propriétaires d’équipes et l’Union des joueurs (MLBPA pour son acronyme en anglais), ne se soient pas mis d’accord sur une nouvelle convention collective (CBA) qui régira les normes contractuelles et les règles du jeu en Grandes ligues.

L’ACA actuelle expire à 23h59 heure de l’Est aux États-Unis, donc, après n’avoir pu s’entendre sur une nouvelle à la fin de cette période, ce qui est déjà un fait avec l’arrêt de travail se produit.

Les espoirs internationaux (2 juillet) qui sont sur le point de signer du 15 décembre au 15 janvier ne seront pas en mesure d’obtenir des contrats Les joueurs des ligues mineures éligibles pour le repêchage de la règle 5 ne verront pas le tirage au sort. les processus de négociation se bloquent, comme les joueurs pour les procès d’arbitrage Aucune des parties ne pourrait forcer le début de la saison sans d’abord se mettre d’accord sur un nouveau CBA (Major League Baseball Collective Bargaining Agreement between Team Owners and Players). Les équipes cesseront de couvrir leur part de la police d’assurance . assurance médicale pour la durée de la grève, conduisant le joueur à payer lui-même l’assurance

Il est important de ne pas signaler ou confondre un arrêt de travail avec une « grève », car la MLB est en intersaison, et une grève ne l’est que si elle vient influencer en milieu de saison, comme l’annulation de matchs. .

Auparavant, il y a eu environ huit arrêts en MLB, à partir de 1972 lorsque 86 matchs ont été annulés, 1981 lorsque 713 matchs ont été annulés et le dernier en 1994-95 où 938 matchs ont été annulés, les séries éliminatoires et les World Series; pour 1973, ’76, 1980, ’85 et 1990, il n’y a eu aucune annulation.