La MLB obtient en fait quelque chose ici

Ces derniers temps, je suis connu pour être un peu amer envers la MLB et la façon dont les choses sont gérées par le responsable là-bas.

J’ai dit que Rob Manfred est le pire commissaire aux sports.

J’ai dit qu’il devrait être renvoyé.

J’ai dit qu’il devrait être embarrassé par les nombreux umps qui continuent d’être mauvais dans leur travail.

Et même si je crois toujours en toutes ces choses, je dois remercier Manfred et la MLB pour avoir fait quelque chose de cool et hors des sentiers battus – le match “Field of Dreams” de ce soir à Dyersville, Iowa entre les Yankees de New York et les White Sox de Chicago ça va être plutôt chouette.

Le jeu, bien sûr, se déroule dans la ferme où le film de baseball classique a été tourné. Si vous n’avez pas vu à quoi ressemblera le terrain, vous devez jeter un œil à ces superbes photos.

Le «stade» pourra accueillir un peu plus de 7 900 fans, ce qui est également plutôt cool. Et ils pourront manger une concoction de hot-dog à la tarte aux pommes créée par Guy Fieri, ce que j’essaierais certainement.

Il y a un labyrinthe de maïs derrière le mur du champ droit et il y aura de l’audio du film sur le chemin que les fans emprunteront pour le match.

Les Yankees et les White Sox porteront également de jolis uniformes de retour.

Alors oui, ça va être différent et amusant, ce qui n’est généralement pas la façon dont la MLB fait les choses. Et le match sera diffusé à l’échelle nationale sur FOX à 19 h HE afin que nous puissions tous le regarder, ce qui est génial.

C’est une bonne chose pour le baseball, même si cela peut être un peu ringard, sans jeu de mots. Le jeu doit se démarquer davantage et faire quelque chose comme ça – un événement difficile à critiquer et probablement facile à apprécier, est excellent pour le jeu.

La MLB a investi 5 millions de dollars dans le terrain et les vestiaires afin que tout aille bien pour les joueurs, ce qui est important, et les deux équipes se rendront ensuite à Chicago après le match pour jouer le reste de la saison.

Alors me voici, je lance ma casquette à Rob Manfred pour avoir fait quelque chose de cool.

Pour une fois.

Coups rapides: Jenny Taft a écrasé à juste titre Skip Bayless… Le brouillon de la NBA 2022… Le glissement en douceur de Trae Turner dans la maison… Et plus encore.

– Les choses se sont enflammées sur “Undisputed” hier et l’animatrice Jenny Taft a été brillante en reprochant à Skip Bayless d’avoir dit des choses vraiment stupides.

– Bryan Kalbrosky a son premier brouillon NBA 2022 dans lequel il fait les 59 choix, à commencer par Chet Holmgren.

– La belle glissade de Trea Turner dans la maison était très digne d’un mème.

– L’ancien joueur de la NBA JR Smith va à l’université où il va essayer de jouer dans l’équipe de golf de North Carolina A&T, ce qui est génial

– Un frappeur de la Petite Ligue a eu une réaction hilarante à la très mauvaise décision de l’arbitre. Le pauvre petit gars méritait bien mieux sur cet appel.

