La MLB signe un accord avec une entreprise chinoise qui a bloqué la NBA suite aux manifestations de Hong Kong ⋆ .

Le logo Tencent est visible sur son stand au Salon international chinois du commerce des services (CIFTIS) 2020 à Pékin, en septembre 2020 (Crédit: Tingshu Wang / File Photo via .)

La Major League Baseball a élargi son contrat avec la société chinoise Tencent, le service de streaming qui a brièvement bloqué les matchs de la National Basketball Association au milieu d’une dispute à Hong Kong.

L’accord avec Tencent donne à l’entreprise le droit de continuer à diffuser des jeux MLB en Chine jusqu’en 2023. De plus, le contrat permettra à Tencent de diffuser des jeux MLB dans d’autres pays asiatiques tels que la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie, via son service international WeTV.

La nouvelle du contrat a été révélée jeudi, un jour avant que la MLB n’annonce qu’elle déplacera le All-Star Game 2021 d’Atlanta, en Géorgie, pour protester contre la nouvelle loi sur le vote de l’État.

«J’ai décidé que la meilleure façon de démontrer nos valeurs en tant que sport est de déplacer le match des étoiles de cette année et le repêchage de la MLB», a déclaré vendredi le commissaire de la MLB, Rob Manfred. La MLB «soutient fondamentalement le droit de vote de tous les Américains et s’oppose aux restrictions aux urnes.»

Tencent est l’une des plus grandes entreprises technologiques de Chine, exploitant un service de streaming ainsi que l’application WeChat qui peut être utilisée pour la messagerie, la vidéoconférence et les achats. La société a également conclu un contrat avec la NBA pour diffuser des matchs en Chine, où près de 500 millions de fans ont utilisé Tencent pour regarder des matchs rien qu’en 2018.

Cependant, en 2019, Tencent a bloqué la diffusion en continu de tous les matchs joués par les Houston Rockets après que le directeur général de l’époque, Daryl Morey, ait publié un tweet en faveur des manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong. La NBA a reçu des réactions négatives aux États-Unis après que la ligue ait fait une déclaration d’excuses à la Chine et se soit éloignée de Morey.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.

