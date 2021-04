La mobilité a frappé, mais la rigueur du verrouillage est inchangée

L’indice de congestion du trafic (TCI) est également tombé à 7,5 au 18 avril contre ~ 10 au 13 avril, et en baisse par rapport à 16 un mois plus tôt, bien qu’au-dessus des niveaux (de ~ 2) un an plus tôt.

Par Sonal Varma & Aurodeep Nandi

Malgré la détérioration rapide de la situation de la deuxième vague et l’imposition de couvre-feux nocturnes, de fermetures de week-end et d’autres restrictions partielles dans plus de 17 États, l’aiguille n’a pas bougé sur l’étendue de la rigueur du verrouillage en Inde. L’indice de rigueur d’Oxford pour l’Inde reste constant à 69,9 au 18 avril, similaire à la semaine dernière.

L’indice de confinement et de santé d’Oxford plus complet – qui saisit les mesures de verrouillage ainsi que les tests, la vaccination et d’autres réponses en matière de soins de santé – reste également constant par rapport aux niveaux de la semaine dernière. Dans l’ensemble, à l’exception de quelques États (Maharashtra et maintenant Delhi), les restrictions n’apparaissent toujours pas aussi strictes.

L’indice de reprise d’activité Nomura India (NIBRI) est en baisse: notre indicateur hebdomadaire du rythme de normalisation de l’activité économique a chuté à 83,8 pour la semaine se terminant le 18 avril contre 88,4 la semaine précédente (révisé à la baisse de 90,4). Cela suggère que l’économie se situe ~ 16,2 points sous la normale d’avant la pandémie – et à des niveaux observés pour la dernière fois à la fin octobre.

La mobilité prend un coup: une des principales raisons de la baisse du NIBRI est une détérioration des indicateurs de mobilité en réponse aux restrictions et au comportement prudent des consommateurs. Les indicateurs du commerce de détail et des loisirs de Google et de la mobilité sur le lieu de travail ont baissé de 1,3 pp et 3,6 pp par rapport à la semaine précédente, respectivement, tandis que l’indice de conduite Apple a chuté de ~ 19 pp, en particulier dans les villes du Maharashtra (Mumbai et Pune). L’indice de congestion du trafic (TCI) est également tombé à 7,5 au 18 avril contre ~ 10 au 13 avril, et en baisse par rapport à 16 un mois plus tôt, bien qu’au-dessus des niveaux (de ~ 2) un an plus tôt.

Signaux mitigés sur les indicateurs de non-mobilité: à partir du 18 avril, les revenus quotidiens des voyageurs ferroviaires ont chuté de 25% en moyenne par rapport à il y a un mois, les particuliers ayant réduit leurs projets de voyage, bien que ce soit mieux qu’en avril dernier, zéro. Les revenus du fret ferroviaire, qui avaient relativement bien résisté jusqu’à la fin mars, se sont corrigés en moyenne de 7,4% en moyenne en avril, bien qu’ils se soient améliorés par rapport à la semaine dernière. Les recouvrements de factures électroniques de la TPS ont diminué d’environ 38% pour les deux premières semaines d’avril par rapport à la période correspondante de février à mars (en moyenne), reflétant moins de mouvements de marchandises à la fois intra-étatiques et inter-États.

Bien que la demande d’électricité se soit affaiblie de -3% wow pour la semaine se terminant le 18 avril contre une croissance de 3% la semaine précédente, elle reste ~ 12% plus élevée que son niveau d’il y a 2 ans. La demande moyenne d’électricité de pointe dans la plupart des États a continué d’afficher une hausse en avril par rapport à mars. Enfin, le taux de participation au marché du travail demeure inchangé, passant de 40,1% la semaine précédente à 40,2% pour la semaine se terminant le 18 avril, tandis que le taux de chômage a légèrement diminué.

Davantage de douleur avant gain: la hausse du taux de mortalité et les preuves anecdotiques de la surcharge des infrastructures hospitalières suggèrent que le statu quo actuel sur la rigueur du verrouillage pourrait être compromis dans les prochaines semaines. Par exemple, l’État de Delhi et certaines villes de l’Uttar Pradesh ont suivi le Maharashtra en imposant un verrouillage complet (quoique pendant une semaine). La plupart des autres grands États ont respecté des couvre-feux nocturnes ou des fermetures de week-end, mais peuvent être contraints d’imposer des restrictions plus strictes, si leur capacité hospitalière s’épuise.

Cela suggère que l’impact économique de la deuxième vague pourrait très bien s’intensifier dans les semaines à venir. Par conséquent, malgré la forte baisse de notre indice de reprise d’activité (NIBRI), il n’a probablement pas encore atteint son niveau le plus bas. Le principal risque est que le frein à la mobilité s’élargisse pour avoir un impact sur l’économie dans son ensemble, même si nous pensons toujours que l’impact sera à court terme (1 à 3 mois) et moins grave (qu’au T2 2020), en raison d’un plus grand adepte de la pandémie. économie.

Dans l’ensemble, nous prévoyons une perte de dynamique séquentielle au T2 2021, mais une fois la deuxième vague passée (nous supposons juillet-septembre), elle devrait se traduire par une libération de la demande refoulée au cours des trimestres suivants. En outre, l’économie devrait bénéficier de vaccinations plus rapides après juin, de l’effet décalé de conditions financières faciles, d’un activisme budgétaire de premier plan et d’une forte croissance mondiale. Nous prévoyons une croissance du PIB de 11,5% en GA en 2021, contre 6,9% en 2020, avec un risque de baisse.

Extrait d’Asia Insights, Global Markets Research, Nomura, daté du 19 avril.

Varma est économiste en chef, Inde et Asie hors Japon, et Nandi est économiste en Inde, Nomura. Les opinions sont personnelles

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.