La mobilité aérienne urbaine, c’est l’avenir ! UAM pour permettre des escapades rapides, tourisme intérieur : Amit Dutta, MD, BLADE India

“Le besoin de mobilité aérienne urbaine a toujours existé en Inde et COVID-19 n’a fait qu’ajouter à ce besoin.”

Urban Air Mobility (UAM) exploite le ciel pour mieux relier les gens aux villes et aux régions, leur donnant plus de possibilités de se connecter. Alors que les transports urbains prennent leur envol, le développement durable des villes devient efficace et les proches ne sont plus si loin. Conscientes de la pertinence des MNA, en particulier dans les espaces urbains encombrés de l’Inde, certaines entreprises ont commencé à travailler dans le segment des voyageurs d’affaires, de loisirs et de pèlerinage. Ils offrent un mélange de commodité, de confort, de luxe, d’accessibilité et de sécurité. Alors que les voyages en avion sont sous le choc de la pandémie et que les voyageurs préfèrent de plus en plus les modes de transport exclusifs, les solutions UAM répondent aux besoins du moment en offrant aux consommateurs des options de transport exclusives, personnalisées, sans tracas et pratiques. Lors d’une conversation exclusive avec Financial Express Online, Amit Dutta, directeur général de BLADE India, a parlé de l’état des solutions de mobilité aérienne urbaine en Inde et de l’avenir de la mobilité. Extraits :

La pertinence des services de mobilité aérienne urbaine en Inde, compte tenu du scénario post COVID-19.

Le besoin de mobilité aérienne urbaine a toujours existé en Inde et COVID-19 n’a fait qu’ajouter à ce besoin. Les villes indiennes se sont régulièrement classées parmi les villes les plus congestionnées au monde. Environ 65 villes en Inde ont une population totale de 165 millions d’habitants et la congestion routière ne devrait qu’empirer à mesure que l’urbanisation augmente. Nous avons épuisé notre espace routier et tirer parti du ciel est l’option la plus viable en ce moment. Il y a environ 22 voitures pour 1000 habitants en Inde contre 850 au Royaume-Uni, faisant de l’Inde le 4ème plus grand marché automobile au monde. Et à mesure que la population et l’urbanisation augmentent, la congestion ne fera qu’empirer.

Pour l’Inde, l’opportunité de l’UAM réside dans les voyages d’affaires, de pèlerinage et de loisirs, les méga-événements, les transferts d’organes, les ambulances aériennes et la livraison du dernier kilomètre. La pandémie de COVID a rendu cette préoccupation plus évidente.

Avant la pandémie, le travail à domicile était un luxe. Maintenant, après presque 2 ans depuis le premier verrouillage, près de 74% des Indiens préfèrent travailler à domicile, le travail à distance devenant une nouvelle tendance. Les Indiens économisent environ 2 heures de trajet par jour grâce à la FMH et ils préfèrent maintenant ce mode de vie et cette productivité. Ils s’éloignent des villes donnant naissance à des banlieues synthétiques et avec UAM, ils auront la possibilité d’être accessibles à la ville et d’avoir le style de vie qu’ils désirent ailleurs. Beaucoup de nos voyageurs ont déménagé chez eux à Alibaug, Aamby Valley, Lonavala, mais avec un service UAM tel que le nôtre, ils savent qu’ils ne sont qu’à 30 minutes de la ville et peuvent se rendre au travail rapidement en cas de besoin.

Enfin, les gens privilégient la sécurité et l’hygiène en raison du COVID-19. Voler inter et intra-ville en quelques minutes à travers des vertiports non encombrés sera l’un des principaux avantages de l’UAM que les gens apprécieront davantage. Il y aura une appréhension à passer des heures sur la route car les gens veulent réduire le risque d’exposition et les points de contact inutiles.

Comment la deuxième vague a-t-elle impacté votre entreprise ? Pensez-vous que les gens préféreront voler en privé?

COVID-19 (à la fois la première et la deuxième vague) a eu un impact sur toutes les industries, en particulier le secteur des voyages et du tourisme compte tenu des restrictions de mouvement. Comme toute autre entreprise, nos opérations ont également été affectées. Mais en même temps, les gens ont commencé à comprendre la pertinence de la sécurité. Les gens opteront pour les trajets courts par le système de transport aérien par siège comme le nôtre, car il les aide à atteindre leur destination rapidement, avec une exposition et des points de contact minimes. Le besoin de mobilité aérienne urbaine ne fera que s’intensifier avec l’augmentation des inclinations des gens vers la sécurité et l’efficacité.

Changement de comportement/préférence des consommateurs vis-à-vis des voyages en Inde après la pandémie.

L’un des plus grands apprentissages, tant sur le plan personnel que professionnel, a été que le temps et la santé sont en effet un luxe et doivent être prioritaires à tout moment. Il y a un changement de mentalité de masse qui se concentre davantage sur la qualité de vie, la santé mentale et le bien-être et le temps passé avec la famille. Ce changement de comportement se traduit par des personnes optant pour de courtes escapades fréquentes et disposées à payer un supplément pour des services de qualité qui réduisent les risques. Les services UAM permettront ainsi davantage les escapades rapides et le tourisme domestique en général.

De plus, la technologie est devenue une partie plus importante et essentielle de notre vie quotidienne. Grâce à la connectivité via les médias numériques et sociaux, les gens organisent des réunions virtuellement et ne veulent plus voyager pendant des heures par route ou par avion. Ainsi, le travail à distance et l’éloignement des villes connaîtront également une tendance à la hausse. L’UAM permet encore plus ce changement de comportement, car les voyageurs opteront pour des services de mobilité aérienne court-courrier qui offrent commodité, flexibilité, accessibilité et sécurité.

Amit Dutta, directeur général, BLADE Inde

Avantages des services d’hélicoptère à l’heure actuelle.

La sécurité et l’hygiène seront le principal avantage. Les services UAM comme les nôtres (à la fois par le siège et les services d’affrètement) peuvent aider le tourisme intérieur, le secteur du pèlerinage religieux et le segment des voyages d’affaires. En fournissant des moyens sûrs et rapides de voyager, les gens pourraient être plus ouverts au voyage. Les escapades de week-end peuvent reprendre après le deuxième verrouillage, tout comme les autres secteurs avec un service UAM personnalisé et holistique comme le nôtre.

Vous avez récemment annoncé vos services d’évacuation sanitaire. Quel est selon vous l’avenir des évacuations sanitaires et des ambulances aériennes ? Envisagez-vous également d’avoir une offre dédiée dans un avenir proche ?

Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons, l’importance des ambulances aériennes se fait particulièrement sentir là où les patients sont critiques et où le temps presse. Dans les villes métropolitaines où les ambulances routières mettent un temps considérable à atteindre, les ambulances aériennes semblent être plus utiles et efficaces. Près de 23% de tous les traumatismes en Inde sont associés au manque de transport approprié des patients. L’accessibilité reste également une préoccupation majeure, c’est pour combler cette lacune que nous avons récemment annoncé nos services d’évacuation sanitaire – BLADE Care en collaboration avec MyHealthcare. Les services ont été conçus pour fournir un transport de bout en bout des patients avec des équipes de médecins, d’ambulanciers et de patients. BLADE Care aide les habitants des villes de niveau 2 et 3 à se rendre dans les métros pour des soins de santé immédiats et de meilleure qualité.

Une aide médicale en temps opportun est l’un des principaux avantages de l’UAM. Les marchés américains sont plus matures en ce qui concerne les évacuations sanitaires aériennes, mais nous pensons que BLADE Care est une étape dans l’introduction de cela sur le marché indien. Les évacuations sanitaires aériennes joueront également un rôle clé dans l’avenir de nos opérations.

Quelles sont les tendances que vous prévoyez dans votre industrie au cours des deux prochaines années ? Deux ans, parce que nous savons qu’il faudra autant de temps pour qu’il rebondisse.

La congestion en Inde ne fera qu’empirer avec l’urbanisation croissante et la mobilité aérienne urbaine est le besoin du moment. Les principaux fabricants du monde entier testent des prototypes EVA (Electric Vertical Aircraft) et considèrent l’UAM comme l’avenir de la mobilité. Des villes telles que Dubaï, Singapour, Linz, LA ont déjà élaboré des feuilles de route pour introduire l’UAM et l’utilisation des EVA pour lutter contre la congestion. Avec un faible bruit et une faible empreinte carbone, les EVA réduiront encore le prix des taxis aériens, rendant l’UAM plus accessible aux masses. Notre partenaire JV, BLADE USA s’est associé aux fabricants d’EVA WISK et BETA Technologies pour exploiter respectivement 30 et 20 de leurs EVA sur leur réseau. BLADE aide également ses partenaires EVA à obtenir la certification de la Federal Aviation Administration (FAA).

Avec plus de 5 milliards de dollars investis dans le développement de prototypes EVA dans le monde, les gouvernements et les organisations ne ménagent aucun effort pour faire de l’UAM la prochaine grande perturbation. Nous nous sommes associés à Airbus pour travailler ensemble sur le potentiel de l’UAM en Inde et rendre les avions verticaux plus accessibles ici. Tout comme les métros sont considérés comme le principal mode de transport terrestre pour lutter contre la congestion, les EVA respectueux de l’environnement constitueront un nouveau système de transport aérien pour les masses. L’avenir de l’industrie se déroule définitivement à un rythme rapide.

Projets futurs – De nouvelles routes ? Une collaboration avec les gouvernements des États ?

Nous sommes déterminés à faire de l’Inde un marché UAM plus mature, car le besoin existe définitivement. Nous avons discuté avec les fabricants d’EVA et exploré les opportunités de développement d’une infrastructure de support UAM durable dans le pays. Les gens apprécient encore plus l’efficacité du temps et la sécurité et ont adopté des services UAM tels que les nôtres. Nous travaillons avec les gouvernements des États pour introduire la mobilité aérienne verticale et, à l’avenir, des avions électriques pour stimuler les voyages de loisirs, d’affaires et religieux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.