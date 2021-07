La mode adopte une position partagée sur la loi sur la protection des travailleurs du vêtement – mais pourquoi? – WWD

Que 2021 verrait toujours une division au sein de la mode lorsqu’il s’agit de soutenir l’amélioration des droits des travailleurs de l’habillement devrait soulever des questions sur l’éthique du secteur, d’autant plus que de plus en plus de personnes montent à bord du train de la durabilité pour tenter de contrer les conversations sur les sales voies de la mode.

Alors que la loi sur la protection des travailleurs du vêtement, ou le projet de loi 62 du Sénat de Californie (SB 62), est en suspens dans l’attente d’un vote de l’assemblée plénière attendu plus tard cet été, il y a une division dans les sentiments entre ceux qui la soutiennent et ceux qui ne se rallient pas exactement derrière elle. .

Le principal problème que le projet de loi cherche à résoudre est l’élimination de la rémunération à la pièce pour les travailleurs qui, en plus de les préparer potentiellement à travailler plus rapidement qu’ils ne le devraient ou de réduire les coûts, le système revient, pour de nombreux travailleurs du vêtement en Californie, à environ 2,68 $ à 5 $ de l’heure en salaire net, a déclaré la fondatrice de Remake, Ayesha Barenblat, lors d’une conférence de presse autour de l’acte mercredi. Le salaire minimum actuel en Californie est de 14 $ l’heure.

Le projet de loi s’efforce également de tenir les marques responsables de tout salaire impayé, au lieu de laisser cela uniquement aux usines. C’est ici, dans la partie responsabilité partagée du projet de loi, que les joueurs prennent des chemins divergents.

Les partisans sont impatients de voir l’adoption du projet de loi, l’élimination du taux à la pièce et des protections supplémentaires contre des éléments tels que les mauvaises conditions de travail et le vol de salaire. À cela, les détracteurs craignent de nuire à la productivité des ouvriers d’usine.

“Le projet de loi ne supprime pas les objectifs de productivité – vous pouvez avoir des objectifs de productivité, mais le salaire minimum est le salaire minimum”, a déclaré Sanjeev Bahl, fondateur du fabricant de denim durable Saitex, l’une des 140 entreprises que Remake, une organisation à but non lucratif luttant pour mieux pratiques dans la mode, a suivi comme étant à l’appui de SB 62. D’autres incluent Mara Hoffman, Eileen Fisher et Doen. « Dans la fabrication, vous devez être productif. Quand vous commencez à parler de 14 $ de l’heure ou de 15 $ de l’heure et que vous le comparez au Vietnam ou à tout autre endroit [or] pays du tiers monde qui [pays] 2 $ de l’heure, 3 $ de l’heure ou quoi que ce soit, ça sonne beaucoup.

Pour Bahl et de nombreux autres fabricants, les coûts de production de la mode augmentent dans tous les domaines, et les salaires semblent toujours être l’un des derniers endroits où les marques veulent payer.

Mis à part les retards endémiques de la chaîne d’approvisionnement, le coût du fret aérien par kilogramme de l’Extrême-Orient aux États-Unis, a déclaré Bahl, était d’environ 2,50 $/kg avant la pandémie – « aujourd’hui, il se situe entre 9 $, 10 $, 11 $. [per kg], tout ce que quelqu’un veut inventer. Le coût d’un conteneur de 40 pieds, a-t-il dit, « était de 2 500 $. Aujourd’hui, c’est 11 000 $ et personne n’en parle.

En rassemblant cette «réalité mondiale», comme l’appelait Bahl, 15 $ de l’heure peuvent sembler élevés pour les marques de mode rapide qui vendent des articles à un prix inférieur. Mais pour les marques durables qui consacrent plus d’argent à ce qu’elles fabriquent et vendent, cela fait de la fabrication aux États-Unis une option plus comparable.

Le problème, et l’une des raisons de divergence sur la loi sur la protection des travailleurs du vêtement, selon Bahl, est l’« habitude et la mentalité » de longue date de l’industrie de réduire les coûts et de perpétuer les bas salaires pour soutenir les gains en aval.

« Plutôt que de marginaliser le travail et de blâmer le travail pour ce coût élevé… alors qu’ils sont assis dans leur grande maison avec leurs palissades blanches… Ils n’ont pas le courage de payer 15 $ de l’heure aux gens qui mettent du pain sur leur table », a-t-il déclaré. . “Je dirais, honte à vous.”

C’est précisément ce « payer plus », qui a été l’épine dans le pied de la mode alors que l’industrie a cherché pendant des années à trouver les endroits les moins chers pour produire.

La directrice du plaidoyer et des politiques de Remake, Elizabeth L. Cline, a déclaré mercredi, citant une enquête du département américain du Travail, que « les marques paient souvent 73 % de moins que ce dont elles auraient besoin pour que les usines paient le salaire minimum ».

« Les marques ont vraiment besoin de comprendre comment leurs pratiques d’achat peuvent réellement avoir un impact sur les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Carrie Freiman, directrice du développement durable de Reformation, une autre des 140 entreprises adhérant au SB 62. « Les marques ont en fait une influence indue sur les salaires payés en aval aux ouvriers du vêtement.

Le commentaire de Freiman est venu en réponse aux réclamations de détracteurs du projet de loi insatisfaits de son aspect de responsabilité salariale de la marque, car ils disent que les marques ont peu de contrôle sur ce qui se passe dans les usines.

Des organisations de l’industrie comme l’American Apparel and Footwear Association sont parmi celles qui ont adopté cette position.

Dans une lettre exhortant l’Assemblée californienne à s’opposer à l’actuelle loi sur la protection des travailleurs du vêtement, l’AAFA a déclaré: «… il y a des éléments de ce projet de loi que nous soutenons. Cependant, la disposition sur le garant de la marque, créant une responsabilité conjointe et séparable, représente un malentendu extraordinaire quant à savoir qui est responsable du paiement des salaires des travailleurs et aggravera la situation des travailleurs du vêtement en créant un exode de marques de Californie et des pertes d’emplois ultérieures. Cela ne fera qu’exacerber les pressions économiques à l’origine de la situation que la législation vise à éviter. »

Pour Cline, le poste en est un qui, selon elle, ne représente pas – ou ne devrait pas représenter – une industrie de la mode moderne.

“L’idée que les marques n’ont aucun contrôle sur ce qui se passe dans les usines est tellement dépassée et franchement c’est embarrassant qu’une association américaine prenne même cette position”, a-t-elle déclaré. « Ces associations professionnelles qui publient souvent par réflexe des déclarations en réponse à la législation sur les droits du travail, [that] ne reflète pas réellement la position de l’industrie.

Alors que Patagonia, pour sa part, n’a pas pu être immédiatement contacté pour confirmation, Cline a déclaré que la marque – bien qu’elle ne soit pas sortie en faveur du SB 62 – a déclaré à Remake : « Nous ne sommes pas opposés au SB 62 et la déclaration de l’AAFA n’est pas représentatif de la position de notre entreprise. La déclaration de Patagonia apparaît également sur le site Web de Remake.

Clarifiant davantage à WWD mercredi, le président et chef de la direction de l’AAFA, Steve Lamar, a déclaré: «Nous soutenons fermement l’adoption d’un SB 62 qui n’élimine pas la Californie en tant que centre de fabrication compétitif et responsable pour les vêtements. Malheureusement, une disposition du SB 62, telle qu’elle est actuellement rédigée, ferait exactement cela. Bien que la législation contienne de nombreuses réformes importantes, la disposition insoutenable de responsabilité conjointe – le seul élément de ce projet de loi auquel nous nous sommes opposés – irait à l’encontre de ces réformes, chassant la fabrication de vêtements de Californie et entraînant la perte de bons emplois dans le Etat. Grâce à notre éducation et à notre plaidoyer, garantir et faire respecter des droits du travail solides et des conditions de travail de premier ordre aux États-Unis et à l’étranger sont parmi les plus hautes priorités de l’AAFA.

Bahl of Saitex soutient que le projet de loi ne le chassera pas de Californie et il ne pense pas non plus que cela doive fonctionner de cette façon pour d’autres marques.

Cela fait partie de l’engagement de Bahl, lors de l’installation de la fabrication à Los Angeles après le démarrage des opérations de la chaîne d’approvisionnement de Saitex au Vietnam, d’aller un peu à contre-courant par rapport à ce qui a souvent été les pratiques traditionnelles en amont du commerce de la mode.

« Les usines ont joué la carte de l’arbitrage du travail… et cela a conduit à un manque d’innovation », a-t-il déclaré. En utilisant une technologie de pointe et l’intelligence artificielle pour trouver de nouvelles façons de fabriquer une paire de jeans, a déclaré Bahl, où la production de 1 000 paires de jeans par jour au Vietnam nécessite 250 travailleurs humains, ce qui dans l’usine de Los Angeles prend entre 100 et 125 personnes.

« Nous avons réussi à réduire l’empreinte de 50 % », a-t-il déclaré. “Cela nous permet d’être compétitifs même à 14 $, 15 $ de l’heure.”

Des questions se sont posées quant à savoir pourquoi les marques ne prennent pas davantage position publiquement sur la loi sur la protection des travailleurs du vêtement, mais ceux qui s’expriment pensent que le règlement du projet de loi pourrait aider à sécuriser les salaires des travailleurs, empêcher les marques d’exploiter le prix à la pièce et adopter un risque partagé. , ce que certains défenseurs considèrent comme juste.

“Je souhaite qu’il soit vrai qu’il n’y ait eu qu’une poignée de mauvais acteurs, mais nous savons que le vol de salaire à Los Angeles est endémique”, a déclaré Cline, rappelant une statistique selon laquelle plus de 80% des travailleurs du vêtement à Los Angeles ont été victimes. Même le Garment Restitution Fund, qui a été créé par la législature californienne il y a 20 ans pour verser les salaires là où les travailleurs n’obtiennent pas ce à quoi ils ont droit, est « submergé de centaines de cas chaque année ».

“Ce sont souvent les contribuables californiens qui doivent remplir ce fonds et combler ces écarts de salaires dus aux travailleurs”, a déclaré Cline. “C’est vraiment juste un système scandaleux que ces énormes entreprises ne soient pas conjointement responsables du vol de salaire.”

De plus, en ce qui concerne les avantages du projet de loi, Freiman de Reformation a déclaré que les règlements du SB 62 pourraient aider à inaugurer « une nouvelle norme de conformité ».

“Je pense que cela pourrait également rétablir la Californie en tant qu’épicentre de la fabrication éthique”, a-t-elle déclaré.