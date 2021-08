La mode des acteurs célèbres de ne pas se doucher tous les jours, qu’en disent les médecins ? Doit-on se doucher tous les jours ? | Vie

Jake Gyllenhaal, Mila Kunis, Ashton Kutcher ou Kristen Bell font partie des célébrités qui avouent sans rougir en public qu’elles ne se douchent pas tous les jours. Il est en bonne santé?

L’acteur Jake Gyllenhaal l’admet à Vanity Fair : “De plus en plus, je trouve le bain de moins en moins nécessaire, parfois.” Mila Kunis explique dans un podcast que “je ne me lave pas le corps avec du savon tous les jours”, comme Ashton Kutcher, bien qu’ils admettent tous les deux qu’ils lavent “les aisselles et l’entrejambe tous les jours”. Il est la nouvelle mode de ne pas se doucher tous les jours.

A l’autre extrême se trouve Dwayne Johnson, qui avoue que « je suis du côté opposé à ceux qui ne se lavent pas ». Il se douche même plusieurs fois par jour selon l’occasion.

C’est une tendance qui se propage à Hollywood, mais aussi parmi les gens dans la rue. Comme l’explique le New York Times, la pandémie y a contribué. Aussi les enjeux écologiques, l’économie d’eau.

Faites briller votre baignoire sans y passer trop de temps. Prenez note de ces astuces secrètes pour nettoyer la douche sans effort ni produits chimiques.

Pendant les confinements, les gens ont cessé d’aller travailler et de socialiser. De ce point de vue, le besoin social de se doucher quotidiennement diminueNon seulement parce que nous avons moins relaté, mais aussi parce que moins d’exercices ont été pratiqués, ou le simple fait de marcher ou de bouger au travail, ou d’aller chercher les enfants à l’école.

Dans ce contexte, cela a une part de logique, mais qu’en est-il des acteurs qui sont des gens sociaux qui passent toute la journée entourés de gens ?

Soyons honnêtes, ce n’est pas la guilde la plus appropriée pour définir des tendances de santé, compte tenu des fameuses excentricités des comédiens.

Laissant de côté les facteurs sociaux et même carrément la mode… qu’en disent les médecins ? Devez-vous vous doucher tous les jours ou est-ce contre-productif ? Est-ce que quelque chose se passe si nous ne le faisons pas ?

L’achat d’un aspirateur balai est un grand succès et avec notre guide, vous découvrirez les meilleurs modèles, caractéristiques et prix de ces appareils utiles.

La science nous dit que tu dois laver. Nos aisselles et nos parties intimes accumulent la sueur et les bactéries, et si elles ne sont pas lavées fréquemment, des maladies et des infections peuvent survenir, qui peuvent devenir graves. Sans parler de la mauvaise odeur… Il en va de même pour le reste de la peau.

Maintenant bien, Quelle est la fréquence idéale ? Eh bien, la vérité est qu’il n’y a pas de réponse spécifique, car cela dépend de chaque personne.

En général, les dermatologues reconnaissent que la douche quotidienne assèche la peau et réduit les huiles naturelles qui la protègent.

Mais d’un autre côté, de nos jours les savons au PH neutre sont très doux, et vous pouvez toujours appliquer une lotion hydratante sur votre peau, qui la nourrit et restaure son équilibre naturel.

Alors les deux options sont médicalement valables: rien de mal ne se passe si vous ne vous douchez pas tous les jours (sans le laisser trop longtemps) et pas si vous le faites tous les jours, si vous utilisez des savons doux ou des lotions hydratantes.

Les médecins conseillent que laisser chacun décider. Il y a ceux qui transpirent beaucoup, ou qui ne se sentent pas bien s’ils n’ont pas la peau fraîche, ou à cause de leurs relations sociales, ils doivent être propres.

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue que l’espérance de vie des êtres humains a commencé à augmenter de façon spectaculaire, lorsque des habitudes d’hygiène quotidiennes ont été adoptées.

Ces jours-ci, les médecins ont mis en garde contre le rebond des cas de gale, une maladie de la peau causée par la saleté. Et ils l’attribuent à confinements et moins d’hygiène.

Les bactéries attendent la moindre chance de se propager, et nous venons de subir une pandémie qui nous a montré que l’hygiène est le moyen le plus efficace pour éviter la contagion.