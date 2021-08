La mode est obsédée par Basquiat. Littéralement obsédé…

Les images créées par Basquiat ont fait partie de collections de marques telles que Comme des Garçons, Supreme, Alice et Olivia, dans le Bottes Dr. Martens, dans les sacs à dos Herschel, dans les baskets Reebok, dans le sportswear Peloton, dans le Maquillage Urban Decay, sur les couvertures Casetify, sur Barbie, même dans les cartes UNO et dans de multiples produits pour la maison, pas seulement dans la mode.

Ce qui se passe avec Basquiat est quelque chose de similaire à ce qui se passe avec l’image et les œuvres de Frida Kahlo, par exemple. Il est l’un des artistes dont les œuvres se vendent aux prix les plus élevés du marché de l’art et de plus, ses images sont sur toutes sortes de produits de grande consommation. Apparemment C’est une entreprise qui s’occupe de la commercialisation du travail de Basquiat dans des produits comme ceux-ci et il n’est pas réalisé de la même manière que les ventes aux enchères de ses peintures.

Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol en 1984 à New York (.)

Devant ceux qui prétendent au nom de Basquiat que ce n’est pas “ce que Basquiat aurait voulu”, quelqu’un sur Twitter a écrit : Maintenant, tout le monde est soudainement un passionné de Basquiat ? “Il ne voudrait pas de ça”, vous l’a-t-il dit par l’intermédiaire du conseil d’oujia ?