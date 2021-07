La mode Polaroid ou analogique est de retour

MEXICO CITY (CNNExpansión) – A vue c’est une réplique du logo de l’application photo Instagram. Fabriqué en plastique et avec une finition qui rappelle un peu les années 70 et des appareils photo argentiques de 29 millimètres, même si ce n’est qu’en apparence, car cette box apparemment analogique dispose d’un écran tactile, WiFi, GPS, Bluetooth, ainsi que d’un dans l’imprimante.

Avec le modèle Socialmatic, Polaroid fait le pari de mélanger le monde numérique avec quelques fonctions nostalgiques du monde analogique. Globalement, le concept du mix est sympa ; Cependant, l’habitude récente de tout partager sous connectivité instantanée et dans des équipements toujours plus légers, plus fins et plus portables, vient se heurter au fonctionnement de l’équipement, qui demande un peu de patience.

Lorsque vous utilisez le Socialmatic pour la première fois, son format est passionnant et donne envie d’imprimer une photo le plus rapidement possible, mais calmez-vous, il faut d’abord l’allumer et le configurer.

Il s’allume comme n’importe quel appareil photo numérique, avec un bouton sur le dessus ; Après quelques minutes, l’écran tactile de 4,5 pouces affiche un bureau principal avec le système d’exploitation Android, en version tablette. Faites simplement glisser le verrou sur l’écran avec votre doigt pour déverrouiller et commencer à naviguer. Ceux qui sont habitués aux appareils iOS mettront un peu plus de temps à s’habituer aux menus Android, ceux qui connaissent le système de Google n’auront aucun problème.

1,2,3, Whisky !

Bien que l’appareil photo soit conçu pour naviguer comme une tablette, son interface a tendance à être un peu lente pour surfer sur le net et même pour télécharger des applications ou télécharger du contenu sur les réseaux sociaux ou les envoyer via Internet. La meilleure option pour en profiter est de prendre des photos, de les éditer et de les imprimer.

Les photos peuvent être prises depuis l’appareil photo ou depuis l’application Socialmatic, tout comme un smartphone. La caméra frontale est de 14 mégapixels et l’arrière de 2 mégapixels, alors ne vous attendez pas aux photos les plus nettes du marché ; Cependant, la qualité lors de l’impression ne déçoit pas. La mesure est de 2 x 3 pouces.

Au départ, l’appareil photo est livré avec une boîte de 10 feuilles de papier, ZINK.

Si vous êtes patient et que vous souhaitez toujours télécharger vos photos sur le réseau à partir de Socialmatic, entrez simplement votre compte gmail pour télécharger des applications comme Instagram depuis Google Play ou envoyez-les par Gmail. Une autre option consiste à envoyer les photos à d’autres appareils via Bluetooth ou à les télécharger avec une mémoire micro SD ou avec un câble USB.

Chargeur requis

Bien que la nostalgie provoquée par Socialmatic lors de l’impression des photos puisse faire sourire ou deux, elle dure peu, en raison du manque de batterie.

Quelque chose qui déçoit au sujet de l’équipe, c’est que contrairement à la batterie que n’importe quel smartphone ou appareil photo numérique peut vous donner, la batterie Socialmatic dure environ trois heures. Il doit toujours être chargé à 100% avant de l’emmener à une fête ou en tournée avec des scènes à capturer, car il peut arriver que lorsque vous imprimez la photo, elle reste au milieu, gaspillant la moitié du papier vierge.

Pour les patients nostalgiques et patients, c’est une bonne option bien qu’une nouvelle mise à jour soit à prévoir pour une meilleure performance qui correspond à son prix de plus de 400 dollars, plus les accessoires.