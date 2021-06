La mode qui a déclenché un fléau d’oignons dans la Grande-Bretagne médiévale

in

20 juin 2021 à 12:01 CEST

“Avant mort que simple”, disait la chanson. “Pour être beau, il faut souffrir”, disent beaucoup d’entre nous. La mode est toujours présente et nous avons (presque) tous envie de bien paraître.

Chaque fois que nous prenons davantage soin de nous, nous faisons plus de sport et nous sommes plus conscients de la façon dont nous nous habillons, dont nous nous peignons les cheveux & mldr;

Cela peut vous intéresser: Conseils pour éviter et traiter le lumbago ou la sciatique

Dans la Grande Bretagne médiévale a également été faite. Nous ne sommes pas les premiers à nous occuper de tout ce qui a trait à notre image. Mais la différence est que maintenant, pour la plupart, nous ne mettons pas notre santé en danger pour le réaliser.

Ce n’est pas un hasard si nous nous référons à l’histoire de la Grande-Bretagne ou du époque médiévale. Et c’est que, les chercheurs du Université de Cambridge ils ont montré comment leurs ancêtres ont subi une véritable épidémie d'”hallux valgus”.

C’est Un fléau d’oignons !

Vers l’an 1300, au milieu de l’ère médiévale britannique, comme le confirme l’analyse de Cambridge des restes squelettiques trouvés dans la ville où se trouve l’université, les oignons sont devenus la norme parmi les habitants de cette société.

Une condition qui a par la suite provoqué une augmentation considérable du nombre de fractures, un peu plus graves que les oignons.

“La recherche clinique moderne chez les patients atteints d'”hallux valgus”. a montré que la déformation altère l’équilibre et augmente le risque de chutes, ce qui expliquerait le plus grand nombre d’os cassés guéris que l’on trouve dans les squelettes médiévaux atteints de cette maladie », Dr Jenna Dittmar, Université de Cambridge.

Cette augmentation de « l’hallux valgus » coïncide, curieusement, avec l’époque où les fameuses chaussures pointues que nous aurons tous vues au cinéma sont devenues à la mode dans cette société médiévale.

Cette déformation mineure, telle que définie par les experts, le gros orteil s’incline vers l’extérieur et une protubérance osseuse se forme à sa base, à l’intérieur du pied.

“Nous avons étudié les changements qui se sont produits entre le haut et la fin du Moyen Âge et avons réalisé que l’augmentation de l’hallux valgus au fil du temps devait être due à l’introduction de ces nouveaux styles de chaussures”, explique le Dr Piers Mitchell du Département d’archéologie de l’Université de Cambridge.

Analyse des restes trouvés

Les Des restes d’os trouvés à Cambridge, au Royaume-Uni, ils apparaissaient au centre de la ville, dans des parcelles destinées à l’enterrement des membres fortunés de cette société, ainsi que des ecclésiastiques.

Restes qui ont été trouvés dans quatre endroits différents dans l’environnement urbain britannique : un hôpital de charité, les terrains d’un ancien couvent des Augustins, un cimetière paroissial local et un cimetière rural à côté d’une ville à environ six kilomètres au sud de la ville de Cambridge.

Cela peut vous intéresser : Ostéoporose : Pourquoi les vertèbres, les hanches ou les poignets se cassent-ils si facilement ?

Cette couche sociale, en raison de sa position dominante dans la sphère économique et de sa capacité à s’habiller à la mode, aurait plus probablement eu oignons.

Par ailleurs, seuls 3% des citoyens analysés vivant en milieu rural souffraient, du fait des signes étudiés, de cette légère déformation de « l’hallux valgus ». Au contraire, près de la moitié de ceux retrouvés dans le couvent et la paroisse, 43 % spécifiquement, portaient des traces d’oignons.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de Cambridge ont analysé 177 squelettes et ont conclu que les restes datés entre le XIVe et le XVe siècle présentaient 21% de signes plus évidents d’avoir souffert d’un “hallux valgus”.

Cette conclusion, ainsi que la façon dont le style des chaussures a considérablement changé au 14ème siècle, fait comprendre aux chercheurs de Cambridge que c’est cette circonstance qui Il a causé une déformation des pieds des Britanniques du Moyen Age.

« Le XIVe siècle a apporté une multitude de nouveaux styles de vêtements et de chaussures dans une large gamme de tissus et de couleurs. Ces tendances de la mode comprenaient de longues chaussures pointues et pointues appelées poulaines », explique le co-auteur de l’étude, le Dr Piers Mitchell du département d’archéologie de Cambridge.

Une situation qui était connue et connue de la société de l’époque comme le montrent les lois promulguées en 1463 par le roi Edouard IV qui limitait la longueur de la pointe à moins de deux pouces à Londres.

Une tentative a été faite pour mettre un terme à la peste d’oignon, Mais c’était trop tard.

L’étude a été publiée dans la revue scientifique International Journal of Paleopathology, où l’équipe du projet Après la peste L’Université de Cambridge soutient que ces chaussures «poulaineCe sont eux qui ont provoqué la montée des oignons dans la Grande-Bretagne médiévale.