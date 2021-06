in

L’industrie se remet peut-être encore de son coup Covid, mais la revente résiste.

Cela n’est peut-être pas surprenant compte tenu de la récente traction dans le domaine de la revente, mais la catégorie se développe 11 fois plus rapidement que la vente au détail plus large et vaudra 77 milliards de dollars d’ici 2025, a noté le marché de la revente ThredUp dans un nouveau rapport. Le rapport marque la neuvième étude annuelle de ThredUp, avec une analyse de la société d’études de marché GlobalData.

« Déplacer les nouveaux achats de vêtements signifie que l’occasion a la capacité de changer la mode », a déclaré Karen Clark, vice-présidente des communications chez ThredUp, qui a déclaré que ce rapport est la première preuve d’un déplacement.

D’ici 2030, l’occasion devrait être deux fois plus importante que la mode rapide, la première étant évaluée à 84 milliards de dollars et la seconde à seulement 40 milliards de dollars. (La fast fashion était évaluée à 36 milliards de dollars en 2019, selon le rapport de ThredUp, et la plateforme s’attend à ce que la seconde main ralentisse l’impact de la fast fashion).

Ce qui est également en cours, c’est l’accélération de l’intérêt des vendeurs. De nombreux consommateurs n’ont jamais revendu leurs vêtements mais, selon ThredUp, la “facilité” de la revente permet à quelque 118 millions de consommateurs d’essayer de revendre, contre 36,2 millions de primo-vendeurs en 2020.

Qu’est-ce qui motive cet assaut de nouveaux vendeurs ?

Clark a déclaré qu’après la facilité de revente, être capable de monétiser sa garde-robe et de profiter d’un avantage environnemental est un facteur de motivation. Pendant ce temps, du côté des acheteurs, 76% des acheteurs d’occasion devraient augmenter leurs dépenses d’occasion au cours des cinq prochaines années.

Une autre mention importante dans le dernier rapport est que les « vêtements durables » ne reçoivent pas la même adoration que les vêtements d’occasion, perdant huit places dans l’intention d’achat derrière des catégories comme « chaînes de valeur », « hors prix » et même « de luxe ». Cela équivaut à 42 pour cent des consommateurs qui prévoient de dépenser plus en seconde main alors que seulement 26 pour cent prévoient de dépenser plus pour de nouveaux vêtements commercialisés de manière durable.

« Nous avons vu les Millennials et la génération Z être beaucoup plus catégoriques sur [shopping sustainably]”, a déclaré Clark. Cependant, elle a rappelé un certain choc avec les résultats : « Les consommateurs disent qu’ils se soucient davantage de la durabilité – pourquoi y a-t-il eu une baisse du nombre de consommateurs qui disent qu’ils achèteraient de nouveaux vêtements « durables » ? »

Elle a attribué l’hésitation des consommateurs à l’égard des vêtements commercialisés de manière durable à une question de prix – en particulier chez les mères à court d’argent et la génération Z – sans parler de l’écoblanchiment, car cela est en forte augmentation.

De plus, les consommateurs trouvent que les vêtements commercialisés durablement sont moins « inclusifs » et « transparents » que les vêtements d’occasion.

Pour illustrer les gains environnementaux de l’occasion, ThredUp a lancé son « Fashion Footprint Calculator » en janvier 2020 avec l’empreinte carbone menée par la société de recherche indépendante Green Story Inc. Selon son compte, acheter d’occasion plutôt que neuf représente une économie de 82 % sur les émissions de CO2. Les marques, cependant, prennent toujours goût à la revente accessoire en travaillant avec des services interentreprises tels que le modèle de revente en tant que service de ThredUp ou d’autres moyens détenus ou externalisés.

Quant à la façon dont Clark voit cette diligence raisonnable dans la revente (effectuer des calculs d’empreinte carbone ou allouer des budgets entiers à la revente) à la mode, elle a déclaré : « C’est nouveau, c’est tôt pour ces gens. Ils l’essaient et voient ce que c’est que de tester la revente », ajoutant qu’il n’y a pas « une tonne de clarté sur la façon dont cela va avoir un impact sur leur stratégie de production globale ».

Entre autres idées, le rapport de ThredUp a également consacré une section à diverses actions gouvernementales dans l’adoption de la mode circulaire, qui est devenue l’une des priorités de la marque au cours de la dernière année.