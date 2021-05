La mode se déchaîne avec la collaboration Maison Kitsuné x Helinox – WWD

La Maison Kitsuné et Helinox ont pour mission de rendre le plein air incroyablement chic. Aujourd’hui, les marques ont annoncé une collaboration nouvellement lancée qui «célèbre le plein air comme terrain de jeu naturel de l’été» avec une collection comprenant des meubles légers et des accessoires pour les fashionistas en plein air.

Décrite comme une marque de mode «Paris rencontre Tokyo», la Maison Kitsuné – connue pour son insigne de renard ludique apposé sur plusieurs de ses vêtements et accessoires – s’est associée à la marque outdoor Helinox pour ses meubles et accessoires pliables et légers pour ajouter de la saveur à son Armoire Chillax Fox Heart of Summer.

Sa collection est ultra-moderne, minimaliste et attire les acheteurs vers l’extérieur avec des articles élégamment décorés, tels que le Helinox Chair one; Tableau un dessus dur; Cot One Convertible, et une structure Royal Box conçue pour l’ombre toute la journée.

Chaque pièce de la collection est confectionnée dans un tissu seersucker légèrement alvéolé, conçu avec de fines lignes bleues sur fond blanc “pour exprimer l’insouciance de profiter de longues journées et du temps chaud avec des amis.”

Et même l’emblème de renard de Maison Kitsuné reprend l’ambiance estivale: chaque article de la collection présente son «Chillax Fox», une version décontractée du logo renard signature de Maison Kitsune, «exprimant le plein plaisir de la saison», a déclaré la société.

Les entreprises ont fait remarquer qu’elles sont toutes deux connues pour leurs collaborations et que la collection est conçue avec «une attention méticuleuse aux détails et construite sur la base des meubles compressibles et ultralégers de qualité supérieure d’Helinox, prêts à aller partout où l’été vous emmène.»

Young Lah, PDG d’Helinox, a déclaré: «Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à la Maison Kitsuné sur cette nouvelle collection. L’été est une période spéciale pleine de sensations et d’activités festives, et les produits Helinox sont spécialement conçus pour le confort et la possibilité de passer plus de temps à l’extérieur. »

