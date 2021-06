La Model S Plaid avec 1 020 ch est proche, selon Tesla | Moteur

La marque américaine Tesla annonce que la Model S Plaid de 1 020 ch est sur le point d’arriver. La nouvelle Model S recevra des modifications dans toutes ses sections.

La marque américaine Tesla annonce la Model S Plaid avec 1 020 chevaux est sur le point de venir. Tesla avait annoncé des livraisons pour le mois de février, bien qu’en raison de retards de production, ils n’aient pas été en mesure de livrer ce qu’ils avaient promis. Dans ce cas, nous trouvons un modèle complètement renouvelé, et pas seulement au niveau logiciel, comme cela s’est produit à d’autres occasions. La nouvelle Tesla Model S recevra des modifications dans toutes ses sections.

Malgré les changements qu’il subira tant en interne qu’en externe, le point culminant est le lancement de sa nouvelle version Plaid. Il s’agit d’une nouvelle variante avec une configuration à trois moteurs de 1 020 chevaux et à quatre roues motrices. L’entreprise annonce une performance hors du commun, avec un 0-100 km/h en seulement 2 secondes et une vitesse de pointe de plus de 320 km/h.

De la même manière, malgré la grande puissance Tesla promet une autonomie supérieure à 620 km. Avec cela, la Model S deviendra l’une des meilleures voitures électriques que l’argent puisse acheter. Et en parlant de prix, son prix sera d’environ 120 000 dollars, soit environ 98 000 euros au taux de change actuel. Les premières livraisons de la Model S Plaid sont prévues pour juin prochain, dans le cadre d’un événement organisé à l’usine de Fremont, en Californie, le 3 juin 2021.

Selon le configurateur, la seule couleur qui n’aura pas de surcoût sera le blanc. La liste des équipements est longue et comprend, entre autres, roues 21 pouces avec un prix supérieur à 4 500 dollars. De la même manière, vous pouvez monter des détails en fibre de carbone, des aides à la conduite ou des tons différents pour la cabine à l’intérieur pour un prix d’environ 2 000 $.

La Plaid + version n’arrivera que plus tard, n’étant pas disponible pour les commandes. Si la marque ne se trompe pas encore, elle est prévue pour la mi-2022, portant le prix de celle-ci à 150 000 dollars.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.