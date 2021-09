La modernisation d’un parc de bureaux obsolète présente un potentiel d’investissement de 9 000 roupies cr: Colliers

Bengaluru, Delhi-NCR et Mumbai représentent ensemble environ 75 % du stock total prêt à être modernisé.

Les propriétaires et les développeurs ont la possibilité de moderniser environ 100 millions de pieds carrés (9 millions de mètres carrés) de bureaux dans les six premières villes, représentant 14 % du parc existant. Actuellement, les investisseurs misent sur des immeubles en construction en raison du manque d’actifs facilement investissables. Cependant, la modernisation de ces actifs représente une valeur non réalisée de 9 000 crores de roupies (1,2 milliard de dollars) dans les six premières villes, selon le dernier rapport de Colliers.

Le rapport, intitulé « Revitalisation des bâtiments obsolètes : une condition requise pour éviter la redondance », révèle que la modernisation des bâtiments les rendra plus investissables, que les investisseurs et les développeurs peuvent ensuite regrouper dans une FPI.

Bien que la modernisation des bâtiments nécessite des capitaux importants, les avantages vont de l’appréciation des loyers et des coûts d’exploitation inférieurs à l’attraction d’occupants de premier ordre et à l’augmentation de la longévité du bâtiment.

« C’est le moment opportun pour les propriétaires de moderniser leurs propriétés. De nombreux occupants envisagent de passer des bâtiments de l’ancienne génération aux bâtiments de nouvelle génération et, plus que jamais, se penchent sur des aspects tels que les mises à niveau CVC, l’amélioration des normes de qualité de l’air intérieur et les fonctionnalités intelligentes. L’accent est également mis sur des équipements modernes qui améliorent l’efficacité opérationnelle et permettent la collaboration. Les occupants envisagent également un CAPEX réduit de leur côté. Dans ce contexte, la rénovation des bâtiments relancera la demande en suscitant un regain d’intérêt des occupants. Bien que la mise à niveau puisse entraîner des coûts accrus, les propriétaires peuvent constater une appréciation du loyer allant jusqu’à 20 % », a déclaré Ramesh Nair, directeur général, Inde et directeur général, Développement du marché, chez Colliers India.

Le rapport mentionne que les besoins et les préférences des occupants évoluent. Il est donc impératif de moderniser les immeubles de bureaux obsolètes. Les occupants explorent de plus en plus les bâtiments intelligents dotés d’équipements modernes qui améliorent l’efficacité opérationnelle et permettent la collaboration. De plus, COVID-19 a mis la santé et la sécurité des employés au centre de la scène. À mesure que les employés retournent progressivement sur le lieu de travail, les espaces de travail devront répondre aux attentes de la nouvelle normalité.

Selon Colliers, les CBD des principales villes indiennes telles que Nariman Point à Mumbai, Connaught Place à Delhi et MG Road à Bengaluru sont emblématiques. Ils ont joué un rôle énorme dans la croissance de ces villes. Cependant, environ 60% du stock total de CBD des six premières villes nécessite une mise à niveau. Exploiter ce potentiel sera une bonne opportunité d’investissement pour les développeurs et les investisseurs.

Bengaluru, Delhi-NCR et Mumbai représentent ensemble environ 75 % du stock total prêt à être modernisé. Mumbai a le potentiel le plus élevé, avec 28 millions de pieds carrés d’inventaire obsolète. Dans la RCN, Delhi mène la mise à niveau dans les quartiers centraux des affaires (CBD), les micro-marchés Nehru Place et Okhla où jusqu’à 49% du stock est obsolète.

« La modernisation énergétique, l’intégration technologique et la conception sont des éléments essentiels pour la modernisation. Les systèmes de distribution d’air compatibles avec la technologie, la technologie du verre innovante, le double vitrage pour réduire les besoins énergétiques sont des aspects essentiels que les propriétaires peuvent examiner lors de la rénovation. Des éléments de conception axés sur le bien-être, tels qu’un éclairage naturel et une ventilation accrus, et les occupants préféreront de plus en plus les espaces extérieurs intégrés », a déclaré Argenio Antao, directeur de l’exploitation, Inde.

La modernisation de ces bâtiments avec des équipements, des conceptions et des technologies de construction modernes attirera non seulement des opportunités d’investissement massives, mais entraînera également des loyers plus élevés et des entreprises mondiales. Les occupants seront également enclins à des bâtiments modernisés, en raison de l’importance de l’emplacement, des transports publics robustes et de la faible offre nouvelle sur ces marchés.

