La modification du verdict des commissaires explique la lourde peine de Gasly pour le choc d’Alonso · .

La pénalité de Pierre Gasly pour son contact avec Fernando Alonso dans le premier tour du Grand Prix de Turquie en a surpris plus d’un.

Les incidents au premier tour ont eu tendance à entraîner des sanctions plus clémentes. Mais Gasly a écopé d’une pénalité de cinq secondes et de deux points de pénalité sur son permis après qu’un contact roue à roue entre lui et Alonso ait fait dérailler le pilote Alpine.

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a expliqué qu’avant le début de la saison, il avait été convenu que les pilotes seraient pénalisés pour les incidents au premier tour s’ils étaient entièrement responsables.

« Si on remonte au début de l’année, si vous vous souvenez [prior to] la première épreuve, suite à des discussions avec les pilotes et les équipes, nous avons dû en quelque sorte revenir un peu sur les principes du « laissez-les courir » en général.

« L’un d’eux était les incidents au premier tour en général et si un pilote était entièrement responsable d’un incident, cela entraînerait probablement une pénalité. Les commissaires sportifs ont déterminé que Pierre était entièrement responsable de l’incident et en conséquence, une pénalité de cinq secondes a été infligée.

Dans le document original émis par les stewards, Gasly n’était décrit que comme étant « majoritairement » à blâmer. Mais dans un nouveau document « corrigé » publié trois heures et demie plus tard, cela a été modifié pour se lire « entièrement ».

« Si quelqu’un est entièrement responsable du premier tour, cela entraînera une pénalité », a déclaré Masi. « S’il en faut deux pour danser le tango et que quelqu’un est majoritairement [to blame], alors cela n’aboutirait probablement, sur celui-là, à rien. Ou s’il y a plus que les deux voitures impliquées.

« Mais si c’est assez clair, deux voitures, une l’a fait, alors une pénalité sera infligée. »

Les commissaires sportifs n’étaient pas d’accord avec le point de vue de Gasly selon lequel il ne pouvait éviter Alonso parce qu’il avait Perez à l’intérieur.

« C’est l’une des choses que nous avons probablement mis un peu plus de temps au début à examiner de plus près, évidemment Sergio à l’intérieur », a déclaré Masi. « Mais une fois que tout était clair à partir de toutes les images et de tout ce qui était disponible, c’est pourquoi ils ont déterminé qu’il s’agissait d’une pénalité de cinq secondes. »

