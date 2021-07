L’auteur-compositeur-interprète Conan Gray a partagé le clip de son dernier single “People Watching” écrit avec la hitmaker pop Julia Michaels et le collaborateur d’Olivia Rodrigo Dan Nigro. Une sortie très attendue, Gray avait d’abord teasé le morceau sur TIC Tac en juin dans une vidéo qui a maintenant amassé plus de 1,2 million de likes. […] More