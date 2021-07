La moitié de la population mondiale utilisera les services bancaires numériques d’ici 2026, selon un rapport

L’étude a analysé 30 grandes banques de niveau 1 sur leur innovation en termes de fonctionnalités numériques, d’investissement et d’innovation. (Image représentative)

Avec une augmentation des efforts de transformation numérique que les banques ont adoptés après les perturbations causées par la pandémie de Covid-19, le nombre d’utilisateurs optant pour la banque numérique a considérablement augmenté. À l’heure actuelle, 2,5 milliards d’utilisateurs dans le monde utilisent les services bancaires par voie numérique. On s’attend à ce que près de 53 % de la population mondiale accède à la banque numérique d’ici 2026, selon une étude de la société de recherche britannique Juniper Research.

La nouvelle recherche, Digital Banking: Banking-as-a-Service, Market Transformation & Forecasts 2021-2026, a identifié qu’au cours des prochaines années, la Chine deviendra le plus grand marché bancaire numérique et représentera jusqu’à 25 pour cent. des utilisateurs de banque numérique. L’étude a analysé 30 grandes banques de niveau 1 sur leur innovation en termes de fonctionnalités numériques, d’investissement et d’innovation. En dehors de cela, l’agilité des banques en termes de taille, de rentabilité et de force de marque a également été prise en compte afin d’évaluer leur préparation à la transformation numérique et de mettre en évidence leur positionnement respectif.

« Les banques intègrent mieux leurs nombreuses offres dans une expérience numérique unique et cohérente, afin de mieux rivaliser avec une concurrence diversifiée », lit-on dans la note d’étude. Il est à noter que Bank of America, HSBC, JPMorgan Chase, BBVA et DBS Bank ont ​​été identifiés comme un groupe de banques de premier plan pour la transformation numérique.

À l’heure actuelle, Bank of America propose une plate-forme numérique en constante expansion qui comprend le chatbot Erica, et a enregistré des augmentations significatives de l’utilisation et de l’engagement numériques pendant la pandémie. « JPMorgan Chase a expérimenté la blockchain et réalisé des acquisitions, comme celle du gestionnaire de fortune Nutmeg au Royaume-Uni pour renforcer son offre. HSBC a lancé de nouvelles solutions innovantes, telles que HSBC Kinetic pour les petites entreprises au Royaume-Uni, avec le lancement d’initiatives par BBVA, notamment le trading de crypto-monnaie et DBS Bank ayant des niveaux élevés d’engagement numérique », note l’étude.

Damla Sat, co-auteur du rapport, a déclaré que ces banques ont progressé avec des stratégies de transformation numérique bien planifiées et exécutées pendant la pandémie. De même, d’autres banques doivent également établir des feuilles de route larges et révolutionnaires dans les années à venir, sinon elles seront dépassées par des concurrents plus agiles.

