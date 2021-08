La moitié de tous les Américains sont vaccinés, mais les cas de COVID sont toujours en augmentation ⋆ .

in

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré vendredi que 50% de la population américaine, dont plus de 60% d’adultes, est désormais entièrement vaccinée contre le coronavirus tandis que les cas de COVID-19 augmentent rapidement en Floride et au Texas.

L’agence a déclaré que 165,9 millions de résidents américains ont reçu deux injections tandis que 193,7 millions, soit 58,4%, ont reçu au moins une injection. Pour les adultes, les 18 ans et plus, 157,3 millions, soit 60,9% sont désormais vaccinés et 182,3 millions, soit 70,6% ont reçu au moins une dose.

Gros plan d’un homme mûr prenant un vaccin dans son cabinet médical

Les nouveaux cas ont considérablement augmenté en Floride. Selon le département de la santé de l’État, la Floride a enregistré 134 505 cas pour la semaine se terminant le 30 juillet après en avoir confirmé 11 437 pour la dernière semaine de mai, soit une augmentation de plus de dix fois. Le taux de positivité des nouveaux cas est passé de 3,6% au cours de la dernière semaine de mai à 18,9% au cours de la dernière semaine de juillet. Malgré l’augmentation des chiffres, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et son administration ont travaillé à saper les mandats de masques fixés aux districts scolaires locaux en permettant aux parents de «se retirer» de ces règles pour protéger les élèves ne portant pas de masques contre le «harcèlement COVID-19».

93 autres Floridiens sont morts et un record de 23 903 ont été testés positifs pour COVID-19, selon @CDCgov. https://t.co/9YkYXrOWhZ – Nikki Fried (@NikkiFried) 7 août 2021

Au Texas, le département de la santé a signalé samedi 16 899 nouveaux cas confirmés avec 3 082 autres cas probables, un nouveau record depuis son dernier pic en février.

Le Texas exige que les parents soient avertis si un enfant dans la classe a des poux, mais pas si un enfant a Covid. #AbbottFailedTexasAgain pic.twitter.com/qJS0C7TcXZ – Julián Castro (@JulianCastro) 6 août 2021

Les responsables de la santé ont déclaré que la variante Delta, qui représentait plus de 80% des nouveaux cas début juillet, est beaucoup plus contagieuse que la souche d’origine. Alors que les données montrent que les infections et les maladies parmi les personnes vaccinées sont rares, la propagation de la variante a amené le CDC à réviser ses directives sur les masques le 27 juillet, recommandant que les personnes vaccinées portent des masques dans les zones à forte transmission de Covid.

L’augmentation du nombre de cas, la plus aiguë dans les États à faible taux de vaccination, a incité le président Joe Biden à redoubler d’efforts pour les vaccinations, y compris de nouvelles exigences pour les travailleurs fédéraux de se faire vacciner ou de porter des masques.

% de TOUS les lits de soins intensifs pour adultes dotés de patients COVID, par État : Louisiane : 43 %

Mississippi : 42 %

Floride : 42 %

Arkansas : 39 %

Missouri : 38 %

Alabama : 34 %

Texas : 32 %

Névada : 31 %

Géorgie : 29% Source : HHS https://t.co/EVZSmMH9Ys pic.twitter.com/8MDVHR95N7 – Steven Dennis (@StevenTDennis) 6 août 2021

Les taux de vaccination sont encore faibles dans le Mississippi, l’Arkansas et la Louisiane, où moins de 40 % de la population est entièrement vaccinée. Jusqu’à présent, les États du nord-est tels que le Vermont, le Massachusetts et le Maine sont en tête du pays, avec plus de 60% de leurs populations entièrement vaccinées.