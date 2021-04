La moitié des adultes américains seront bientôt entièrement vaccinés contre Covid-19

Plus de la moitié des adultes américains ont reçu leur première dose de vaccin Covid-19, une réalisation remarquable pour un pays qui n’a commencé à intensifier la distribution de vaccins qu’au début de 2021.

Cela survient alors que les États-Unis célèbrent un autre jalon important. À partir de lundi, les adultes de tous les États sont désormais éligibles pour prendre un rendez-vous pour un vaccin. La disponibilité massive de vaccins devrait rapprocher la vie de la normale; et en effet, il y a des signes de reprise économique. Mais ce qui est moins clair, c’est si tout le monde éligible pour un vaccin en recevra un.

Un sondage national de Monmouth publié la semaine dernière mais effectué avant que le gouvernement fédéral n’interrompe la distribution du vaccin de Johnson & Johnson, a révélé que 21% de tous les adultes américains «affirment qu’ils ne recevront jamais le vaccin s’ils peuvent l’éviter», un nombre relativement inchangé par rapport au précédent. mois, indiquant que le message du président Joe Biden sur la sécurité et l’importance des vaccins ne résonne pas avec les populations souhaitées.

Les sondeurs ont constaté que l’âge est un facteur: les adultes de moins de 65 ans sont systématiquement moins susceptibles de dire qu’ils veulent le vaccin. Mais la division partisane est plus grande. Le sondage de Monmouth a révélé que 43% des républicains étaient opposés au vaccin, aux côtés de seulement 5% des démocrates.

Une analyse de l’Associated Press des données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a révélé des chiffres similaires: les six États avec le plus de personnes ayant reçu au moins un vaccin (en termes de pourcentage de la population) étaient tous des États que Biden a remportés lors des élections de 2020. . Les cinq États avec le moins de personnes vaccinées – où moins de 40 pour cent de la population avait reçu un vaccin mercredi dernier – ont historiquement tous penché républicain. L’implication étant: les États républicains et les partisans de l’ancien président Donald Trump sont moins susceptibles de se faire tirer dessus pour des raisons politiques.

Interrogé à ce sujet, le conseiller médical en chef du président, Anthony Fauci, a qualifié cette idée de «dérangeante».

“Il est très troublant que sur la base de la persuasion politique, les gens ne soient pas disposés à se faire vacciner”, a déclaré Fauci lundi sur CBS This Morning. «Je trouve cela vraiment extraordinaire parce que ce sont eux qui n’arrêtent pas de dire que vous empiétez sur nos libertés en nous demandant de porter des masques et de faire le genre de restrictions qui sont des problèmes de santé publique. Le moyen le plus simple de s’en sortir est de se faire vacciner. C’est presque paradoxal.

Cela vient même après que Trump a publiquement encouragé le mois dernier ses partisans à se faire vacciner, disant à Maria Bartiromo de Fox News que les vaccins étaient «excellents» et «sûrs». Dans une étude menée par le sondeur républicain Frank Luntz, les républicains interrogés se sont révélés plus susceptibles d’être ouverts à la vaccination lorsqu’on leur a rappelé que tous les vaccins disponibles avaient été créés alors que Trump était dans le bureau ovale et que l’ancien président lui-même était vacciné.

Mais la scission partisane n’est pas tout ce qu’il semble. Luntz a également constaté que, bien que les messages de Trump aient aidé à convaincre certains participants, beaucoup plus étaient convaincus lorsqu’on leur a donné des informations sur la sécurité et l’efficacité des injections de la part de professionnels de la santé. Et les résidents des États du sud dirigés par le GOP qui sont à la traîne dans l’inoculation du vaccin ont, dans certains cas, du mal à accéder aux vaccins. Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health, a déclaré à Axios que confondre l’affiliation politique et la probabilité de vaccination est souvent «incorrect» et «vraiment nuisible».

En regardant au niveau des États – comme l’a fait l’AP – Caitlin Owens d’Axios a noté que le Mississippi, l’Alabama et la Louisiane, les États faisant le pire en termes de distribution de vaccins, ont tous des populations noires importantes, un groupe qui est plus probable depuis plusieurs mois. de dire qu’ils veulent «attendre et voir» avant de se faire vacciner (bien que cela semble changer).

Il est urgent de s’assurer que presque tout le monde est vacciné. Il incombe probablement aux États-Unis de mettre fin à la pandémie pour atteindre l’immunité collective (généralement considérée comme lorsque 70 à 85% du public bénéficie d’une certaine immunité contre Covid-19). Si le nombre nécessaire est plus proche de 85%, 21% du public refusant de se faire vacciner pourrait devenir un problème, ce qui prolongerait la pandémie et créerait potentiellement plus d’opportunités pour des variantes dangereuses.

En raison de ce besoin pressant, l’administration Biden a annoncé son intention de se concentrer de nouveau sur l’accessibilité des vaccins, car elle s’efforce de convaincre tous les Américains que se faire vacciner est une bonne idée.

Le taux de vaccination reste élevé

En ce moment, les vaccinations se déroulent à un rythme vraiment encourageant. Les États-Unis en administrent environ 3,2 millions par jour, contre 2,5 millions par jour en mars. Ce taux pourrait bientôt être renforcé par la réintroduction du vaccin Johnson & Johnson, dont la distribution a été suspendue la semaine dernière par le CDC et la FDA après que six femmes aient eu de graves réactions de coagulation sanguine.

“J’espère que d’ici vendredi, nous reviendrons sur la bonne voie dans un sens ou dans l’autre”, a déclaré Fauci dimanche sur l’état de l’Union de CNN.

On craint que l’arrêt de la distribution du vaccin Johnson & Johnson puisse avoir un effet sur le niveau de confiance du public en lui. Fauci a déclaré dimanche que le gouvernement fédéral préparait une campagne pour expliquer les conclusions des experts fédéraux sur le tir, et pourquoi il est sûr, si cela est jugé tel.

Une campagne similaire mais plus large est en cours de préparation pour convaincre ceux qui hésitent encore à se faire vacciner, a rapporté Axios pour la première fois dimanche. Dans le cadre de cet effort, la Maison Blanche devrait fournir des ressources éducatives à des milliers de dirigeants communautaires, y compris des informations et du matériel à distribuer qui encourageront les gens à prendre leurs photos et leur montreront les endroits où aller.

L’administration Biden prévoit également de s’associer avec des plateformes de médias sociaux telles que Twitter et Facebook pour envoyer des notifications push aux utilisateurs les informant de l’éligibilité au vaccin et en faisant venir des médecins dans les studios de télévision pour des interviews. Le président Biden devrait également filmer une nouvelle annonce d’intérêt public qui continuera à promouvoir l’adoption du vaccin.

Dans l’ensemble, des centaines de millions de dollars seront dépensés par le gouvernement fédéral dans une campagne de relations publiques pour amener les Américains dans les pharmacies et les cabinets de médecins.

C’est important, non seulement pour que les États-Unis puissent éventuellement atteindre l’immunité collective, mais aussi parce que les cas de Covid-19 continuent d’augmenter dans tout le pays, ce que les experts craignent de conduire à une quatrième vague de cas. Le pays enregistre actuellement en moyenne 71 000 nouveaux cas par jour, contre 55 000 le mois dernier, selon le New York Times. Pour l’administration Biden et le reste du pays, c’est une course contre la montre.