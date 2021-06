La moitié des adultes de moins de 30 ans en Angleterre ont pipé contre Covid-19

H

La moitié de tous les adultes âgés de moins de 30 ans en Angleterre auront reçu une première dose d’un vaccin Covid-19 d’ici dimanche, a déclaré le NHS.

Plus de 4,2 millions de personnes âgées de 18 à 29 ans ont reçu un vaccin trois semaines seulement après l’ouverture du programme de vaccination contre le coronavirus aux personnes dans la vingtaine.

Cette réalisation intervient alors que des centaines de sites de vaccination sans rendez-vous, y compris dans des stades et des centres commerciaux, ont ouvert en Angleterre ce week-end dans le but d’augmenter le nombre de vaccins dans un contexte d’augmentation des cas de coronavirus.

Un nouvel outil de recherche en ligne permet aux personnes en Angleterre de saisir leur code postal pour trouver le site de vaccination sans rendez-vous le plus proche.

La campagne « grab a jab » intervient alors que le Royaume-Uni a enregistré 15 810 autres cas de Covid-19 confirmés en laboratoire à 9 heures du matin vendredi, soit une augmentation de 50 % par rapport aux 10 476 nouveaux cas signalés une semaine plus tôt.

Pendant ce temps, le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a déclaré que le Royaume-Uni avait maintenant séquencé génomiquement plus d’un demi-million d’échantillons positifs de Covid-19.

Ces données génétiques sont utilisées pour identifier de nouvelles variantes et aider à supprimer la propagation du virus, et on estime que le Royaume-Uni contribue à environ la moitié de tous les séquençages partagés à des fins de comparaison dans le monde.

Le DHSC a déclaré qu’un tel travail, qui est éclairé par le déploiement de tests de surtension, aidera à soutenir les décisions concernant l’assouplissement des règles de distanciation sociale à l’avenir.

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, a déclaré : « Le séquençage des génomes a été l’un des outils les plus polyvalents de notre arsenal dans la bataille contre Covid-19, et à mesure que nous progressons dans la feuille de route, son rôle ne fait qu’augmenter en importance – nous aidant à suivre les mutations du virus et à agir de manière décisive pour empêcher les cas de devenir des épidémies. »

Selon les données du NHS England publiées samedi, un total de 64 089 251 vaccinations ont eu lieu en Angleterre entre le 8 décembre et le 25 juin, y compris les première et deuxième doses.

Le NHS England a déclaré que 36 944 843 étaient des premières doses, soit une augmentation de 177 515 la veille, tandis que 27 144 408 étaient une deuxième dose, soit une augmentation de 133 375.

Plus de quatre adultes sur cinq ont maintenant reçu leur premier vaccin et plus de 60% des personnes ont reçu les deux doses, a déclaré le NHS.

Plus d’un million de réservations de vaccination ont été effectuées entre lundi et mercredi cette semaine, tandis que le NHS contacte également des personnes âgées de 40 ans et plus pour avancer leur deuxième dose conformément aux conseils d’experts mis à jour.

Le Dr Nikki Kanani, directeur des soins primaires du NHS England, a salué les progrès « incroyables » réalisés.

Elle a déclaré: «L’adoption que nous avons constatée chez les 18 à 29 ans au cours de la semaine dernière montre à quel point les jeunes adultes – comme tous ceux qui les ont précédés – reconnaissent l’importance de se protéger, car le NHS continue de fournir le plus grand et le plus rapide programme de vaccination dans l’histoire à un rythme phénoménal.

Le Dr Kanani a ajouté: “Les équipes du NHS et leurs partenaires locaux travaillent d’arrache-pied ce week-end pour vacciner autant de personnes que possible sur des sites sans rendez-vous pratiques à travers le pays, donc si vous avez 18 ans et plus, allez-y et” prenez un jab’ – avec chaque vaccin dans un bras, nous sommes un pas de plus vers nos libertés estivales.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré : « Il s’agit d’une réalisation phénoménale et c’est fantastique de voir autant de jeunes se manifester pour leurs vaccins, faire leur part pour se protéger et protéger leurs proches.

«Je tiens à reconnaître les efforts herculéens de tous ceux qui travaillent sans relâche pour vacciner le plus de personnes le plus rapidement possible et je tiens à remercier tout le personnel du NHS, les bénévoles, les autorités locales et les fonctionnaires pour leur engagement.

« Les vaccins sont le moyen de sortir de cette pandémie et j’exhorte tout le monde – indépendamment de l’âge, de la religion ou des croyances – à se faire vacciner afin que nous puissions vaincre ce virus et récupérer toutes nos libertés perdues. »