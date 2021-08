La moitié des citoyens britanniques intéressés à prendre des prêts adossés à des crypto-monnaies ⋆ Crypto new media

in

Selon une étude de Coinbase, 51% des adultes britanniques ont déclaré qu’ils étaient “très intéressés” à contracter un prêt en utilisant des actifs numériques comme garantie au lieu des méthodes traditionnelles. 39% ont révélé qu’ils étaient prêts à utiliser des crypto-monnaies pour envoyer et recevoir de l’argent dans des transactions internationales également.

Les Britanniques veulent adopter la crypto pour les transactions

Coinbase a mené une enquête auprès de milliers de résidents britanniques et a conclu qu’ils avaient considérablement accru leur intérêt pour l’utilisation des actifs numériques. D’après les résultats, plus de la moitié des personnes interrogées (51%) ont décrit l’option de contracter un prêt adossé à des crypto-monnaies comme “très intéressante”. Marcus Hughes – le directeur général de Coinbase Europe – a commenté les résultats :

«Nous pouvons voir que les attitudes des consommateurs britanniques envers la crypto-monnaie ont considérablement changé au cours des dernières années. Beaucoup envisagent maintenant d’adopter la crypto-monnaie comme méthode alternative pour exécuter les fonctions bancaires traditionnelles, y compris les transactions et les prêts.

Pendant ce temps, 39% des Britanniques ont déclaré vouloir utiliser des devises virtuelles pour transférer de l’argent à l’étranger et recevoir des fonds de parents qui ne résident pas au Royaume-Uni.

Parmi ceux qui ont déjà investi sur le marché de la cryptographie, 41% ont révélé que leur principale motivation pour le faire était de réaliser des bénéfices à long terme.

Hughes a en outre mentionné que 1,3 million de personnes de la population adulte britannique ne sont toujours pas bancarisées. Selon lui, les crypto-monnaies peuvent “supprimer les barrières permettant aux utilisateurs d’accéder au capital de manière sûre et sécurisée”.

Les crypto-monnaies deviennent plus populaires au Royaume-Uni

Selon une autre enquête récente, rapportée par CryptoPotato, 78% des résidents britanniques ont entendu parler des monnaies virtuelles. De plus, 2,3 millions sont des hodlers ce qui représente 4,4% de la population. Le pourcentage de l’année dernière était de 3,9%.

Les citoyens britanniques ont également investi davantage dans le marché des actifs numériques et ont fait passer la détention médiane de 260 £ (361 $) en 2020 à 300 £ (417 $) cette année. La recherche a déterminé que la plupart des investisseurs en crypto sont des hommes, riches, âgés de plus de 35 ans et dotés d’un excellent niveau d’éducation.

Il y a une baisse significative du nombre de personnes qui considèrent le marché comme un pari. Près de la moitié des personnes interrogées (47%) partageaient ces réflexions en 2020, tandis que 38% des Britanniques étaient de cet avis maintenant.

Néanmoins, la compréhension globale des actifs numériques parmi la population britannique a diminué. La FCA a averti que ce manque de connaissances de base pourrait s’avérer très risqué :

“Certains utilisateurs de crypto peuvent ne pas comprendre pleinement ce qu’ils achètent.”

